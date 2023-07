​Sánchez será reelegido gracias a la derecha periférica

Las derechas nacionalistas de Cataluña y País Vasco harán presidente al socialista Pedro Sanchez. A todas las partes les interesa. Analizo en este artículo las razones y dinámicas que llevan a ello irremediablemente.



Tengo pocas dudas de que Sánchez será reelegido. A todos los que le hicieron presidente les sigue saliendo a cuenta y a Puigdemont también. Cuando algo interesa a todas las partes, sale adelante. No se repetirán las elecciones ya que eso solo podría beneficiar a Feijóo; la derecha nacionalista -PNV y Junts - hará presidente a Perro Sanxe.

El PNV no va a ser el ancla sobre el que se sustente un gobierno del PP apoyado y votado por Vox -si, los mismos chicos que quieren ilegalizarles- ya que hay elecciones vascas pronto y de hacerlo desaparecerían engullidos por Bildu y pasarían a la h. Es mucho mejor ponerse en la fila que reparte los premios, en esa coges lo tuyo y lo de los demás. Total, van a conseguir lo mismo o más de Sánchez que de Feijóo y sin riesgo ni efectos colaterales.

Se dice que Junts prefiere la inestabilidad del Estado a cualquier pacto, que sólo están interesados en que España se vaya al garete. Eso quizá era al principio o en pantallas anteriores pero el panorama ha cambiado mucho para el prófugo desde que hace tan solo tres semanas el Tribunal General de la Unión Europea le retirara la inmunidad parlamentaria. El juez Llarena ya puede volver a reclamar su entrega, y ayer mismo la fiscalía - ¿de quién depende?- instó al juez a cursar orden de busca y captura internacional contra él. Sánchez le está azuzando para que sienta en sus carnes como es la cosa ahora. Ambas partes saben que estamos entrando en la fase final del caso y depende de Junts investir o no al próximo presidente de España, ese país que quiere enchironar a su líder. Blanco y en botella.

Dice ahora de nuevo el prófugo que rechaza el indulto, al igual que lo dijeron y se reafirmaron en ello tantas veces los ya indultados del 'proces', tan contentos hoy con la decisión. El abanico de posibles enjuagues entre Sánchez y el prófugo para garantizar el poder al Psoe es amplio. Está el pack básico - vuelta a España, un par de meses en cárcel con celda de luxe de 40 metros cuadrados y privilegios varios más posterior libertad vigilada unos meses e indulto posterior - , hasta la opción plus que incluye además amnistía incluida para todos y quizá un referéndum medio consultivo, medio alegal o no se sabe qué, con buen lazo jurídico incluido que deje todo a un paso de la ruptura catalano-vasca. Nos venderán la amnistía como la gran solución final, magnánima y generosa de un hombre de Estado que pasará a la Historia como el Grandísimo Pedro I, aquel que sólo quería el reencuentro de familias y amistades rotas, y una España unida de nuevo. Sus medios afines nos repetirán una y otra vez que es la única opción que hay y nos harán sentir buenas personas aceptando toda la opereta. De ahí a proponer que Sanchez sea el próximo Nobel de la Paz, por encima del propio Obama, solo quedaría un pasito.