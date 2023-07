Dar marcha atrás

Sin otro ánimo que el divulgativo, se mueve en redes, un compendio de 94 páginas, con numerosas referencias de autores y videos, sobre como manejan en distintos países las temáticas de ideología de género. Qué apoyo-rechazo se da a personas, agentes sociales y asociación de padres implicados en divulgar esa Agenda y programas de educación sexual, transexualidad y trasgenerismo.



También, cómo en el estado español y todas las comunidades autónomas sin excepción, están programadas para el curso escolar 2023-24 una programa de charlas y actividades de patio y salón, impartidas por orientadores ajenos a las consejerías de educación, en la línea ideológica anunciada en que “es bueno iniciar a los niños en las actividades sexuales” o “es irrelevante el sexo con el que nacemos” y “ la incongruencia entre la identidad sexual biológica y la autopercepción de género es normal e incluso debe animarse a experimentarla”….y por el estilo como “muestras de libertad y progreso”.

Del final del curso pasado, ya se publican en redes, testimonios de padres que las estiman impropias para su edad, como el caso de charlas en colegios a niños de 10-12 años en Laukizko Lauaxeta Eskola de Lauzkiz (Bizkaia), Colegio Veles E. Vents de Alfaz de Pi (Alicante). También por el ayuntamiento de Villassar de Mar la “gincana porno” o el taller para experimentar travestismo en un colegio de Terrassa para niños pequeños, al simular felaciones y posturas sexuales que organizadores y orientadores justificaron actividades formativas en materia de sexualidad y afectividad, que formaban parte de su libertad.

“La sociedad en general y padres en particular no debemos quedar impasibles ante la manipulación de personas muy maleables y fácilmente manejables, como son los niños ante el insistente adoctrinamiento obligatorio en materia sexual sin respetar los períodos evolutivos naturales”. Tres años convulsos y aplicados en ingeniería social para doma y ensayo, les ha reafirmado que nuestra sociedad en su mayoría es fácilmente domesticable. Vuelven a crear un caldo de cultivo apropiado para incrustar la segunda parte de su agenda, esta vez en el ámbito educativo con repercusión en lo familiar y psicoclínico-infantil.

También saben como crear un caldo de cultivo de aparente normalidad o final del acoso, y lograr desactivar a ese sector en su día dinámico, no domesticado pero aparentemente impasible y autosilenciado que ante llamada a propuestas de trabajo, enmudecen. En la conferencia de Oñati, a Ana Maria Oliva le gustó lo de “inertes sociales”, para quienes conociendo casos que ya se han dado y también que existe amplia información para concienciación social, parecen no ser conscientes de que: “la incitación a la precocidad en las relaciones sexuales que se viene dando tiene efectos psicológicos negativos persistentes, además de un incremento – demostrado por las propias estadísticas de organismos del gobierno- de suicidios y trastornos psíquicos asociados en el tiempo con los últimos cambios en la educación sexual, orientación transgénero en la escuela y acceso incontrolado a las tecnologías digitales.

En cambio ellos no paran. Recientemente el día 5 de julio de 2023 con motivo de estrenar la Presidencia del Consejo de la Unión Europea, la aún presidenta de Igualdad Irene Montero, representando al gobierno español organizó unas jornadas sobre LGTBI con la finalidad de “desarrollar aún más la Estrategia de la Unión Europea para la Igualdad LGTBIQI+2020-2025”. Tomaron parte poco más de la mitad (16) de los países que forman la UE, con ausencias significativas como Noruega, Italia, Grecia y Austria. En el documento firmado se reafirman en la Agenda LGTBI, pidiendo a todos, ¡todos! los miembros de la UE, que reconozcan la autodeterminación de género para las personas transgénero, el cambio legal de sexo sin requisitos especiales, poniendo especial énfasis Irene Montero en: “Caminar hacia una dirección clara en la que Europa garantice los derechos LGTBI para proteger el corazón de nuestras democracias y así poner fin al odio, a la LGTBIfobia y en particular a las personas transgénero”…..el Caballo de Troya para acceder a la enseñanza".

Todos los presentes estuvieron de acuerdo en que “es necesario que los países de la UE sean monitoreados y que se tomen medidas legales cuando la legislación de la UE sobre tales derechos LGTBIQ+ no se implemente adecuadamente”. Es decir, también obligar a dejarse adoctrinar en obediencia en bloque (¿a qué suena?), todos los países miembros, ¿por pertenecer a una comunidad (UE) creada eminentemente para la actividad comercial o porque también están mayoritariamente alistadas en una corporación bélica (OTAN)? Estas intelectualidades “belicosas” que creíamos ya desmemoriadas, fueron gérmen ideológico de los dos movimientos totalitaristas más cruentos que se dieron en el este y centro de Europa en el siglo pasado, con arranque en agendas de adoctrinamiento y propaganda enmascaradas en la defensa de ideologías aparentemente liberadoras… como las de transgénero hoy.

Quienes se pronuncian con ese tono “prebélico”, pueden estar sembrando el germen de la ruptura de la UE, al descuidar o ignorar que cada país miembro por derecho natural y también político, conserva su idiosincrasia arraigada a unos valores morales, familiares y a los derechos individuales, muy por encima de las pretensiones ideológicas uniformizadoras por parte del grupo minoritario gobernante de cada país….¿y ya quedaron atrás en la Europa del siglo pasado?

Aunque suene trasnochado, no dejan de ser pautas totalitaristas que van en contra del progreso y la libertad individuales:“Imposición ideológica que sigue pautas de los totalitarismos sometiendo a la ciencia a sus criterios puramente ideológicos. Sentencian que es la sociedad quien nos impone nuestra identidad sexual y marca nuestra casilla de salida al nacer, cuando es una verdad palmaria y evidente por sí misma que es la biología quien lo hace”.

“No se puede apelar continuamente a la defensa de la naturaleza y después renegar de que es por naturaleza biológica que nacemos hombres y mujeres, y lo natural es asumir la congruencia entre nuestro sexo biológico y nuestra identidad sexual reconocida”.

Terminaba esta asociación de padres con sendos llamamientos, a instituciones públicas y a la dirección de centros educativos respectivamente: “A todas las administraciones públicas a que revisen los resultados reales de sus políticas educativas y de sus instrumentos de comunicación y concienciación y evalúen con objetividad, no los cambios ideológicos, sino los efectos medibles sobre las conductas de nuestros niños y adolescentes”. “A los centros educativos, y señaladamente a los Consejos Escolares a que evalúen con objetividad las ofertas de actividades extraescolares que les hacen llegar, para evitar que las escuelas se conviertan en lugares de propaganda de grupos con agenda propia y asegurarse de que esas actividades redunden en la mejor formación y maduración equilibrada”.

Dos ámbitos de trabajo, en los cuales toca aplicarnos en el curso entrante bajo compromisos de mínimos por parte de padres y personas cercanas, que lo asuman con la responsabilidad que la circunstancia exige. Poca receptibilidad se puede esperar de los primeros, hasta que como en otros países que ya dan marcha atrás, la estadística de patologías psiquiatricas infantiles, les haga ver (como con los confinamientos) que han interferido de manera torpe, sobre el global de la población, cuando deberían ser más cuidadosos y selectivos.

Temas íntimamente ligados a la educación digital que hablaba el nuevo director de la Agencia Vasca de protección de Datos Unai Aberasturi en artículo de prensa y que tienen que ver con la higiene del hábitat escolar y la intimidad psicoemocional de los niños, y que de manera implacable y nítida, Juan Manuel de Prada nos retrata a todos: Creo en las personas que tienen la gallardía de apartarse la venda de los ojos, para poder mirar a sus hijos y advertir que están en manos de monstruos que tratan de dañarlos, sometiéndoles a los experimentos más desquiciados, desde la “educación digital” al transgenerismo concluyendo con esta cita de Chesterton: “En el borde de un precipicio solo hay una manera de ir para adelante, dar un paso atrás”.

“Desde primeros de siglo, la OMS desarrolla de manera intensa acciones centradas en el objetivo de lograr un mundo de consignas y ordenanzas sanitarias globales, uniformes y centralizadas, con las que busca extender su poder. Ya no tratan solo de centralizar la política internacional en salud de los países con gobiernos votados, sino también la educación sexual en los diferentes países, en una acción coordinada con la UNICEF”……...y UNESCO.

El profesor de Psicología en la Universidad de Oviedo José Errasti nos explica además: “Esta organización (OMS) viene de dar el paso siguiente al de hace algunos meses, que estableció protocolos firmados por varios países mediante los cuales manejará las decisiones en salud, reemplazando a sus autoridades nacionales y territoriales sanitarias, haciéndolas dependientes de ella. Hoy han dado un paso más, el de las “Guías de educación sexual” en niños, que ya han sido firmadas por países europeos y esperan implementarlas en todo el mundo. Así, continuando con una línea que se esperaba dada la agenda 2030, pero no tan rápido, tomamos conocimiento del documento original de la OMS titulado: “Estándares de Educación Sexual en Europa”.

Sobre la educación digital, también muchos de esos países dieron marcha atrás por límites al prohibir el servidor Google (reiteradamente sancionado en la UE por abuso de publicidad y falta de respeto en rotección de datos) en todas sus escuelas. Lo propio hace más de 15 años, eliminando el Wiffi inalámbrico en las aulas. Aquí el Gobierno vasco, de año en año se reafirma en lo contrario, tanto imponiendo como único servidor a Google como en negarse a instalar cableado para internet en las ikastolas.

El afán de distinción y celo autoritario de un Gobierno Vasco, ávido de utilizar lo público para el interés sectario de un PNV dado al amiguismo (como reconocen). Con una línea de separación muy entrecortada y anudada a tramos entre lo público y lo privado para lo económico-empresarial, desde lo contractual hasta sus derivaciones hacia encomendar labores de asesoría y funciones susceptibles de hacerlas en su propia casa...en la de todos….con el dinero de todos. Con unos pactos políticos contra natura en detrimento de nuestra lengua, cultura y desarrollo social, por lo que de comicio en comicio se le aprecia su marcha atrás. En esto sí el pueblo despierta… y se compromete.