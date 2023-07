Los problemas no pagan billete

Antes de entrar en el tema y para que no haya equívocos, considero necesario decir que el exhibicionismo es la exposición de los propios genitales a una persona extraña con el fin de conseguir excitación sexual. Aunque no pienso mostrar mis vergüenzas, en sentido figurado voy a desnudarme.

¡Aviso!: "El que sufra del corazón, o tenga facilidad para ruborizarse, no le aconsejo seguir leyendo". Una de las mayores fuentes de bloqueo al escribir es el miedo al «qué dirán», una especie de pudor que te invade al pensar que las personas que te lean van a ver tus interioridades y te van a juzgar, algo ante lo que sientes un rechazo instintivo. Pero como soy un sinvergüenza, a mí no me afecta en absoluto. Dijo San Ignacio: “En tiempo de desolación nunca hacer mudanza”.

Cuando me divorciaron, yo quise irme de misionero al África. Para ello me apunté en una ONG para ir cogiendo experiencia mientras arreglaba las maletas, traspasaba mi negocio, vendía alguna cosa, etc. Gracias a Dios, no apareció ningún colega que se hiciera cargo de la mina que regento. Porque de haber aparecido uno, me hubiese perdido infinidad de cosas buenas que me han sucedido desde aquellos tristes días hasta la fecha. Por eso le digo: como esas reacciones son humanas, si está pasando por esos duros filos, recuerde aquellas sabias palabras del Santo:” En tiempo de desolación nunca hacer mudanza”.