El Gobierno no puede escudarse en que no sabía lo que escribía su embajador, Agustín Santos Maraver, en la ONU, como han declarado fuentes del Ministerio de Exterior.

La pregunta es cómo un embajador de España en activo, en una de las representaciones más importantes del mundo, se permite escribir artículos que socavan la Constitución y el régimen salido de la Transición política, atacan a la monarquía e incluso la política del Gobierno en lo que se refiere a sus pactos con la OTAN. Hay que sospechar que este ya exembajador estaba ahí por su ideología y no por su profesionalidad.

La duda es cómo habrá defendido los derechos de España en el consorcio de las Relaciones Internacionales. Su fichaje alumbra un poco más cuál será la orientación del partido político de Yolanda Díaz.