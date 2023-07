Eviden se une a los principales proveedores de servicios Cloud, semiconductores y sistemas para formar el consorcio Ultra Ethernet

Ultra Ethernet Consortium (UEC) ha anunciado que reunirá a las principales empresas del sector, Eviden entre ellas, para crear una arquitectura de pila completa de comunicaciones basada en Ethernet para redes de alto rendimiento Las cargas de trabajo de la Inteligencia Artificial (IA) y la Computación de Alto Rendimiento (HPC) están evolucionando rápidamente y requieren la mejor funcionalidad, desempeño, interoperabilidad y coste total de propiedad de su clase, sin sacrificar la facilidad de uso para el desarrollador y el usuario final. La serie de soluciones Ultra Ethernet aprovechará la versatilidad y flexibilidad de Ethernet para gestionar una amplia variedad de cargas de trabajo, sin dejar de ser escalable y rentable.

El consorcio está fundado por empresas con una larga trayectoria, experiencia y cada una contribuye significativamente al ecosistema más amplio del alto rendimiento de forma igualitaria. Entre los miembros fundadores se encuentran AMD, Arista, Broadcom, Cisco, Eviden (una empresa del grupo Atos), HPE, Intel, Meta y Microsoft, que colectivamente cuentan con décadas de despliegues de redes, IA, Cloud y computación de alto rendimiento a escala.

"No se trata de revisar Ethernet", afirma J. Metz, Presidente del Consorcio Ultra Ethernet. "Se trata de ajustarlo para mejorar la eficiencia de cargas de trabajo con requisitos de rendimiento específicos. Estamos estudiando todas las capas, desde la física hasta la de software, para encontrar la mejor manera de mejorar la eficiencia y el rendimiento".

Además, trabajará para minimizar los cambios en la estructura de comunicaciones, al tiempo que mantiene y fomenta la interoperabilidad de Ethernet.

Los objetivos técnicos del consorcio son desarrollar especificaciones, API y código fuente para definir:

(i) Protocolos, características de señalización eléctrica y óptica, interfaces de programas de aplicación y/o estructuras de datos para comunicaciones Ethernet.

(ii) Protocolos de transporte de red a nivel de enlace y end to end para ampliar o sustituir los protocolos de enlace y transporte existentes.

(iii) Mecanismos de congestión, telemetría y señalización a nivel de enlace y end to end; cada uno de los anteriores es adecuado para entornos de inteligencia artificial, machine learning y computación de alto rendimiento.

(iv) Construcciones de software, almacenamiento, gestión y seguridad para facilitar una variedad de cargas de trabajo y entornos operativos.

UEC seguirá un enfoque sistemático con capas modulares, compatibles e interoperables con una estrecha integración para proporcionar una mejora holística para cargas de trabajo exigentes. Las empresas fundadoras aportan al consorcio contribuciones muy valiosas en cuatro grupos de trabajo: Capa Física, Capa de Enlace, Capa de Transporte y Capa de Software.

"El mercado de HPC ha sido el principal impulsor del desarrollo de las interconexiones de alta velocidad. Con las cargas de trabajo intensivas en IA/ML/DL y a gran escala, los mercados están convergiendo hacia la creación de un nuevo estándar que englobe interoperabilidad, rentabilidad y alto rendimiento real. Estamos orgullosos y entusiasmados de ser uno de los miembros fundadores del Ultra Ethernet Consortium (UEC), cuyo objetivo es abordar estos retos con un protocolo de comunicación y una pila de software basados en Ethernet. Atos, a través de su negocio Eviden, aportará su experiencia demostrada en HPC e IA, aprovechando su BXI, la interconexión de alta velocidad de tercera generación del grupo. Confiamos en que UEC ofrezca resultados sólidos que satisfagan las necesidades y requisitos del mercado", declaró Eric Eppe, vicepresidente del grupo de porfolio y estrategia de HPC/IA/Quantum de Eviden en el grupo Atos.

Este consorcio es un proyecto de Joint Development Foundation albergado por The Linux Foundation. Y comenzará a aceptar solicitudes de nuevos miembros en el cuarto trimestre de 2023.