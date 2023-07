Especializarse en cloud computing con el Máster Cloud Computing que proporciona el ITTI High Tech Institute

Como una forma de adaptarse a las exigencias del mercado laboral, los profesionales que se desempeñan en el campo tecnológico tienen la posibilidad de seguir cursos de formación para mejorar sus habilidades.

En ese sentido, el Máster Cloud Computing que ofrece el ITTI High Tech Institute es una buena alternativa para especializarse en el cloud computing o computación en la nube. Debido a su método educativo, este instituto tecnológico y deportivo ha sido reconocido con varias certificaciones en toda Europa, por lo que se trata de un centro de estudios de referencia a nivel nacional e internacional.

¿En qué consiste el Máster Cloud Computing y para quién está dirigido? De acuerdo con los expertos, la tecnología cloud computing es una herramienta para almacenar archivos e información en internet, sin preocuparse por la capacidad de almacenamiento del ordenador. Por ello, el Máster Cloud Computing de ITTI busca formar profesionales con capacidad para desarrollar servicios adaptables a plataformas cloud.

El Máster Cloud Computing está dirigido para profesionales que trabajan en Tecnologías de la Información (IT) y buscan una especialización en cloud, además de quienes están cursando o cursaron una carrera en IT. De igual manera, el programa de formación es ideal para los perfiles del ámbito de negocios que buscan adquirir conocimientos técnicos en cloud computing, gestión de servicios IT en la empresa y la toma de decisiones.

Al estar organizado en modo de matriz, los alumnos del Máster Cloud Computing pueden personalizar completamente su itinerario, de tal manera que puedan acceder a 3 tipos de titulaciones. Una vez aprobados los exámenes, los profesionales también pueden obtener titulaciones oficiales en Google Cloud, Amazon Web Services y Microsoft.

Ventajas de seguir el Máster Cloud Computing en ITTI La formación en cloud computing que brinda el ITTI promueve una metodología personalizada y absolutamente práctica, por lo que los alumnos pueden poner a prueba sus conocimientos desde el primer día. Por otra parte, la posibilidad de mejorar su perfil profesional es una ventaja para las personas que desean encontrar un mejor empleo, debido a que se trata de un campo que registra alta demanda en la actualidad.

Otra de las ventajas del programa es que sus clases se llevan a cabo vía streaming, motivo por el que cada alumno puede seguirlas desde cualquier lugar, siempre y cuando presente una conexión a internet estable.

Para descargar el programa de estudios completo y revisar los contenidos que abarca el Máster Cloud Computing, los aspirantes pueden acceder al sitio web de ITTI High Tech Institute. Asimismo, la plataforma contiene información sobre el proceso de admisión paso a paso, así como los requisitos que deben cumplir las personas para obtener una plaza.