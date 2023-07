Net Sport, la plataforma para conectar y disfrutar del deporte en comunidad

Net Sport es una propuesta ideal para los amantes de los deportes que buscan conocer otras personas para compartir algunas actividades en grupo.

Se trata de un espacio destinado a generar una comunidad deportiva, al tiempo que sirve para socializar y poder construir relaciones duraderas en el tiempo.

Cabe destacar que Net Sport surgió a partir de un viaje familiar a Oviedo y desde entonces se ha convertido en un sitio clave para personas nuevas en una ciudad o aquellas que simplemente quieren conocer gente con la cual pueden compartir diversas actividades, no solamente aquellas enmarcadas dentro de algún tipo de deporte en especial.

Deportes y sociabilidad en un solo sitio Net Sport está disponible como aplicación tanto para dispositivos con sistema operativo Android como iOS. En la misma se ofertan planes de actividades en grupo como individuales.

Cabe destacar que cualquier persona con acceso a la plataforma puede crear planes y apuntarse sin ningún tipo de inconveniente. Esto contempla a profesionales de la actividad física como a deportistas amateurs que no conocen a nadie en una ciudad.

La misma está disponible en distintas zonas de España, como Madrid, Barcelona, Valencia y Murcia, al tiempo que tiene amplias perspectivas de crecimiento en el corto plazo.

Con más de doscientos netplanes desarrollados y más de tres mil personas registradas, el sitio se ha convertido en un punto de referencia para miles de deportistas de diversas disciplinas, entre las que se destacan pilates, pádel, fútbol, senderismo y zumba, dejando abierta la posibilidad para cualquier otro tipo de práctica.

Claves sobre el acceso a los planes Unas de las principales políticas que tienen en Net Sport es la combinación de sesiones deportivas y sesiones sociales, con el objetivo que los participantes puedan intercambiar impresiones.

En esa línea, la aplicación ofrece la posibilidad de difundir un evento mediante pasos realmente sencillos. Para ello, solo hay que crear un perfil de organizador luego crear el evento y aplicar en la opción publicar. Cabe destacar que el mismo será evaluado oportunamente por el departamento y si cumple con los requisitos previstos será difundido al público en general.

Un punto a tener en cuenta es que la plataforma absorbe un porcentaje de las entradas a modo de comisión, garantizando que el evento se visualice de manera efectiva y pueda llegar a muchas personas en poco tiempo.

Por otra parte, quienes simplemente desean acceder a algún plan en particular solo deben seleccionar lugar, día, sesión y cantidad de actividades a realizar. Tras revisar que todo esté en orden, simplemente se debe confirmar la compra y efectuar el pago correspondiente.

Net Sport es una web convertible en aplicación mediante acceso directo al escritorio del móvil y tiene como objetivo posicionarse como una plataforma líder para quienes buscan conectar con otras personas para disfrutar del deporte y actividades sociales.