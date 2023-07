Con Raixer se puede abrir la puerta con el móvil de manera automática

La automatización de accesos con puertas automáticas ha sido altamente utilizada en espacios interiores de uso masivo como centros comerciales, empresas o entidades estatales, pero no ha sido muy popular a nivel doméstico. Aun así, en esta última década, cada vez más casas y edificios han hecho una apuesta por instalar un sistema automático de control de accesos principales y secundarios, con el cual sea posible abrir la puerta con el móvil y proporcionar sofisticación y seguridad al hogar.

Raixer es una de las compañías que introdujo a sus clientes a las ventajas de la tecnología en las estrategias de seguridad del hogar, razón por la cual ha creado un moderno dispositivo para puertas domésticas que se enlaza al teléfono y se puede manejar desde una app intuitiva y eficaz.

Puertas con cerraduras automáticas Si bien la app sirve como gestora de los accesos automáticos con cerraduras Raixer, las puertas también pueden activarse con otras prestaciones del teléfono móvil, convirtiendo a este dispositivo en un portero digital de alta calidad.

La tecnología de Raixer permite la automatización de los sistemas de acceso, lo que brinda una gran comodidad tanto para los usuarios como para los administradores de edificios o empresas. Con la funcionalidad de programación de horarios, es posible establecer períodos de acceso específicos para diferentes usuarios, por ejemplo empleados o personal de servicio. Esto resulta especialmente útil en situaciones como el alquiler de propiedades, donde se puede otorgar acceso temporal a los inquilinos. La apertura automática de la puerta a través del teléfono móvil elimina la necesidad de esperar o buscar llaves, ahorrando tiempo y simplificando el proceso de entrada y salida.

La puerta también puede activarse a través de una llamada pérdida a un número designado por la compañía, el cual solo puede ser utilizado por las personas autorizadas por el propietario.

Los servicios de Raixer están diseñados para ser altamente compatibles e integrarse con una variedad de sistemas de acceso existentes. Ya sea una puerta de un edificio residencial, una oficina o un espacio compartido, la tecnología de Raixer puede adaptarse para satisfacer las necesidades específicas de cada entorno. Además, Raixer ofrece opciones de escalabilidad, lo que significa que los sistemas pueden ampliarse y adaptarse a medida que las necesidades cambian con el tiempo

Gestión de accesos Registro de accesos: La plataforma de Raixer proporciona una gestión centralizada de los accesos, lo que facilita la administración de múltiples puertas y usuarios desde una única interfaz. Los administradores pueden asignar y revocar permisos de acceso de forma remota. A través de la app se pueden gestionar los accesos de las personas que residen en la vivienda, así como del personal de limpieza y de los empleados. Los usuarios pueden abrir la puerta con un mando a distancia, sin necesidad que se encuentren dentro de la vivienda, lo cual es muy útil cuando no es posible cumplir citas con personas de confianza y se les sugiere esperar dentro mientras el propietario llega y les puede atender. Además, la plataforma registra y almacena un historial detallado de los accesos realizados, lo que brinda mayor visibilidad y control sobre quién entra y sale de las instalaciones. Integración con sistemas de seguridad y domótica: Raixer ofrece la capacidad de integrarse con otros sistemas de seguridad y domótica, lo que amplía las posibilidades de control y personalización. Es compatible con Alexa y Google Assistant, permitiéndole al usuario activar la puerta con un comando de voz solamente utilizando los asistentes preinstalados en sus dispositivos móviles. Experiencia del usuario personalizada: La aplicación móvil de Raixer ofrece una experiencia del usuario altamente personalizable. Los usuarios pueden acceder a su perfil, ver los accesos permitidos y recibir notificaciones en tiempo real sobre eventos relevantes, como cambios en los permisos de acceso o intentos de acceso no autorizados. Además, la interfaz de la aplicación es intuitiva y fácil de usar, lo que contribuye a una experiencia de usuario fluida y sin complicaciones. Soporte técnico y actualizaciones continuas: Raixer se compromete a brindar un excelente soporte técnico a sus clientes. Su equipo de atención al cliente está disponible para resolver cualquier consulta o problema que pueda surgir. Además, Raixer realiza actualizaciones regulares de software para mejorar la funcionalidad y la seguridad de sus servicios, lo que garantiza que los clientes siempre tengan acceso a la última tecnología y características innovadoras. Los interesados en cerraduras automáticas que permitan abrir la puerta con el móvil, solo deben acceder a la página web de Raixer y solicitar más información sobre sus cerraduras automáticas y su gestor digital de control de accesos.