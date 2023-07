Expositores metálicos para todo tipo de comercios, en el catálogo de Equipotutienda

Los expositores para tiendas son un elemento indispensable en la industria del comercio, ya que están ideados para mostrar los productos que están en venta, de manera que queden a la vista de los clientes. Pero además, una de sus funcionalidades principales es garantizar el soporte de los artículos que se colocan sobre ellos.

Debido a esto, muchos locales comerciales buscan un mobiliario que sea resistente y de buena calidad para que cumpla la función que se le atribuye y garantice una buena inversión a largo plazo.

En este contexto, Equipotutienda, una compañía especializada en la fabricación y comercialización de equipamiento comercial, ofrece expositores para tiendas de diferentes materiales. Entre los más demandados, están los expositores metálicos para tiendas, con una alta resistencia para sostener productos pesados.

¿Cuáles son las ventajas de los expositores metálicos para tiendas? Un expositor es un mueble que no debe comprarse a la ligera. La elección va a depender de algunos factores, entre ellos, la cantidad y el peso de los productos que serán colocados sobre él, por lo que es necesaria la elección de un material resistente. En estos casos, los expositores de metal son una opción recomendable por sus destacados beneficios.

Principalmente, está su resistencia. Los estantes de metal se caracterizan por estar elaborados de un material robusto, generalmente, de acero o aluminio, por lo que pueden soportar una gran cantidad de peso, sin desgastarse o romperse. Además, son más duraderos, a diferencia de los estantes de madera.

Otra de sus mayores ventajas es su fácil limpieza, ya que no requiere una inversión extra en mantenimiento. Además, este tipo de mueble es muy versátil, puede fabricarse en diferentes tamaños y estilos, dependiendo de las necesidades de los clientes.

La empresa Equipotutienda es especialista en la personalización de mobiliarios para cualquier tipo de comercio, ofreciéndoles una alternativa para que almacenen sus productos de manera segura, teniendo en cuenta las proporciones del lugar.

Estanterías de metal para todo tipo de negocios Con una trayectoria de más de 25 años de experiencia en la fabricación de mobiliario, Equipotutienda se ha consolidado como un referente en su sector debido a la calidad y variedad de equipamiento comercial que ofrecen. Entre ellos, uno de los más solicitados son los expositores de metal.

Estos son elaborados en variedad de estilos y tamaños, adecuándose a todo tipo de necesidades, tanto del comercio mayorista como minorista. Son especialistas en la elaboración de mobiliario de metal con gancho, excelente para organizar artículos de manera colgante. En la misma línea, está la estantería expositora metálica, con la diferencia de que este modelo no lleva tornillos ajustados a la pared, por lo que es más fácil de mover. Dentro del catálogo también ofrecen estantes para ferretería, estantería con panel perforado, entre otros diseños adaptados a las necesidades de las empresas.

A través de su tienda online, los usuarios pueden adquirir cualquiera de los artículos de equipamiento comercial que ofrece la empresa y solicitarlos de manera inmediata. Equipotutienda hace envíos en la península a través de servicios de envío, con plazos de entrega de entre 7 a 15 días a partir de la confirmación del pago.