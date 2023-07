¿Quién es Erik Rajoy Pujol, COO y cofundador de USAGENCY S.L?

La obtención de becas deportivas y ofertas que United Sports Agency recibe tiene un nombre y ese es Erik Rajoy Pujol, gallego-argentino de 25 años que emprende como COO y cofundador de la agencia. Gracias a su experiencia en Estados Unidos, el gallego-argentino ha conseguido crear una startup muy prometedora para el futuro de los jóvenes. La misión de Erik es conseguir que deporte y estudios vayan unidos de la mano, ya que por desgracia, muchos jóvenes no tienen la oportunidad de compaginar ambas, y terminan por dejar los estudios, algo básico para sus futuros. Erik cree ciegamente en la formación de los jóvenes en el extranjero, aprendiendo un nuevo idioma, viviendo experiencias diferenciales, y por supuesto, estudiando y jugando al fútbol.

La experiencia de Erik Rajoy Pujol en Estados Unidos Erik Rajoy Pujol ha experimentado de primera mano el mundo el deporte universitario. Del 2018 hasta el 2022, destacó como un estudiante-atleta; graduándose en la carrera de Sports Management y consiguiendo estar elegido en el All America y All Conference Teams. Erik también ha conseguido ser coach en Estados Unidos, Missouri, estado donde vivió su experiencia en Estados Unidos y pudo absorber tanto conocimiento como para emprender en este sector.

Adentrándonos en detalle en esta experiencia, Erik Rajoy jugó en Estados Unidos durante 4 temporadas en las que logró innumerables títulos a nivel colectivo e individual, estos son:

Mejor jugador promesa de la conferencia

All American temporada 2021/2022

All Conference x3 (2020,2021,2022)

3 Campeonatos de conferencia

2 Finals Four de NAIA

Con esta experiencia, Erik ha conseguido poder ayudar a cientos de jóvenes a vivir la experiencia que él vivió, consiguiendo becas deportivas en universidades americanas, que ayudarán a que el futuro de estos sea sin duda diferencial.

¿Por qué contactar a United Sports Agency? El compromiso con el bienestar de los atletas es un valor distintivo la compañía. Entienden que los costes asociados con la educación universitaria, tales como los gastos de matrícula, alojamiento y comida, pueden ser un obstáculo para muchos jóvenes deportistas. Por esta razón, ofrecen becas que cubren total o parcialmente estas áreas, aliviando la carga financiera y permitiendo a los atletas concentrarse en su desarrollo académico y deportivo.

La misión principal de Erik y su agencia es facilitar el acceso de los atletas a la educación superior. Trabaja con una amplia red de universidades distribuidas por todo el país. Este enfoque les permite encontrar la mejor combinación entre los intereses académicos y las habilidades deportivas de cada atleta, asegurándose de que den con la institución que mejor se adapte a sus necesidades.

United Sports Agency marca la diferencia por ofrecer un trato individualizado y lo más familiar posible a cada deportista. El equipo de profesionales que forma parte de su plantilla cuenta con experiencia previa como estudiantes-deportistas, por lo que entienden de primera mano cómo se sienten los becados y sirven de mentores. Además, están dispuestos a ofrecer asistencia las 24 horas del día.

Hasta ahora, todos los deportistas que han buscado el apoyo de esta agencia han recibido una o más ofertas ajustadas a sus intereses. Esto es muestra de su efectividad en las negociaciones con las entidades educativas asociadas.

Erik Rajoy Pujol sigue el legado del impacto positivo que las becas deportivas pueden tener en la vida de los jóvenes deportistas, poniendo a su disposición las herramientas necesarias para triunfar en el mundo del fútbol mientras obtienen una educación de calidad. A través de United Sports Agency continuará cambiando vidas y construyendo un futuro prometedor para muchos atletas talentosos.