Este sábado, 29 de julio, segunda y última oportunidad para ver 'Arbancón a la luz de las velas'

Este próximo sábado, 29 de julio, llega la segunda y última oportunidad de ver 'Arbancón, a la luz de las velas'. La villa serrana tiene una larga tradición que la une a la llama y a la luz, con la fiesta de las Candelas de febrero. Como explica el alcalde de la villa serrana, Gonzalo Bravo, "ese es el referente de esta iniciativa, de nueva creación", señala.

Así, Arbancón lleva luciendo siete años a la luz de las velas en los últimos fines de semana del mes de julio. La celebración se mantuvo incluso durante la pandemia. Entonces, simplemente se adaptó a las limitaciones que había en ese momento. Su creciente interés por parte del público ha hecho que ya en 2022 se programasen dos jornadas, algo que ha vuelto a repetirse en 2023. El pasado sábado, 22 de julio, fue la primera de ellas. Y este próximo, 29 de julio, será la segunda y última.

Será a partir de las 22:00 horas cuando se enciendan más de 10.000 velas en todo el pueblo. Será su luz, desde originales dibujos con diferentes motivos que llenarán calles y plazas, la que ilumine el pueblo en esa noche. También los vecinos, que se han volcado con la iniciativa, decoran sus casas -fachadas y balcones- en la que ya es una seña de identidad del Arbancón veraniego.

En la primera jornada, celebrada el pasado sábado, 22 de julio, 'Arbancón a la luz de las velas' atrajo a más de 1.600 personas, todas con entrada, puesto que para acceder al recinto que se ilumina hay que sacar una pequeña entrada de 3 euros que puede adquirirse en www.turismoarbancon.com. "El cobro de la entrada sirve, por un lado, controlar el aforo y no masificar el evento, puesto que queremos mantener un paseo agradable y sin aglomeraciones por las calles, pero también para hacerlo autosostenible, e incluso, restaurar patrimonio", añade el alcalde.

El visitante puede ver el pueblo de día y luego, participando en el encendido, verlo iluminarse por la noche. Además, se ha programado un concierto, en la Plaza del Museo de la Botarga, con un aforo para 275 personas, en el que este sábado actuará Concuerda & Go.

A las 12 de la noche está programada una visita guiada, 'Arbancón de leyenda', que este año van a dirigir dos alumnos de la UAH -de Historia y Turismo-, incluidos en el proyecto de campus rural, una iniciativa para propiciar que los alumnos vivan en los pueblos, y los conozcan, de cara a propiciar un posible asentamiento futuro.

'Arbancón, a la luz de las velas' ya es una magnífica manera de dinamizar el medio rural y un motor de desarrollo, que posiciona turísticamente a la localidad. "Nuestro pueblo se llena, la restauración se llena, la de Arbancón y la de los alrededores, y las plazas hoteleras, también. El evento lleva mucho trabajo detrás, pero los vecinos se vuelcan y así, siempre es más sencillo. Lo que hacemos demuestra que los pueblos pequeños, con esfuerzo, también tienen capacidad para movilizar y que haya movimiento en el medio rural", termina Bravo, que ya se plantea la solicitar para la fiesta la declaración de Interés Turístico Provincial.

Programa. Sábado 29 de julio.

​20:30 Horas. Jornadas de Puertas Abiertas, del Museo de Historia y Costumbres, Museo del Apellido y de la Iglesia de San Benito Abad S.XVII. Se podrá realizar una visita propia guiada con sistema de audioguías.

Paradas de artículos de Artesanía y Alimentación por calles y plazas.

22:00 Horas. Encendido de Velas por calles y plazas de Arbancón.

​23:30 Horas. Concierto "Música a la Luz de las Velas" ¨CONCUERDA & GO" (Sábado 29 de Julio) en la fachada del Museo de Historia y Costumbres de Arbancón. Con entrada previa.

​00:00 Horas. Visita Guiada Nocturna "Un Arbancón de Leyenda" desde la Plaza del Ayuntamiento.