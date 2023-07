Talento sénior: cómo permanecer competitivos laboralmente en la era digital, según The Valley

Los desafíos de la digitalización están impactando en los empleados más veteranos, quienes deben adaptarse a nuevas herramientas y tendencias para mantenerse competitivos en el entorno laboral en constante cambio y reforzar así su experiencia y conocimientos El talento senior en España es una pieza clave en el entramado empresarial, ya que estos representan una valiosa experiencia, y una fuente de conocimientos especializados y liderazgo que contribuye de manera significativa al crecimiento de las empresas y organizaciones. Sin embargo, con los desarrollos tecnológicos producidos en los últimos años, y que han marcado el camino hacia una sociedad más digitalizada, este grupo de la población se siente más vulnerable que nunca. Estos avances han provocado indirectamente un estigma social que aísla a algunos de los profesionales en activo de más de 45 años del mercado laboral, pues más de la mitad de los encuestados por un estudio elaborado por CaixaBank cree que el talento y la experiencia sénior deberían de ser más valorados.

Los retos de la digitalización en el mercado laboral están teniendo una consecuencia directa en los empleados, especialmente en los más veteranos de la empresa; la rápida evolución de las tecnologías requiere que los profesionales se adapten a las nuevas herramientas y tendencias. Los nativos digitales cuentan con este tipo de competencias que a los profesionales más sénior les cuesta adquirir, pero a las que deben hacer frente para no quedarse atrás y seguir siendo competitivos en un entorno de trabajo cada vez más desafiante.

"En el mundo tecnológico actual mantenerse actualizado con las últimas innovaciones y herramientas se ha convertido en una necesidad para garantizar la permanencia en un entorno altamente competitivo. Sin embargo, los empleados más veteranos también aportan una invaluable experiencia y soft skills desarrolladas que, cuando se combinan con la mentalidad de aprendizaje continuo, les permiten avanzar y seguir siendo una pieza clave en la era digital", destaca Juan Luis Moreno, director de Innovación de The Valley.

Ante este panorama en el que el talento senior hace frente también a una situación de competencia con el talento más joven y al riesgo de exclusión social por su edad, The Valley, la escuela de negocios digital & tech establece los aspectos clave para que puedan responder a las necesidades del mercado laboral actual:

Formación y actualización continua: el talento sénior debe estar dispuesto a invertir en su formación y mantenerse actualizado con las últimas tecnologías y tendencias en su industria. Esto les permitirá adquirir nuevas habilidades y conocimientos relevantes para enfrentar los desafíos cambiantes del mercado laboral. Desde The Valley, se ofrecen programas de aprendizaje que son altamente beneficiosos para los profesionales. Por ejemplo, el programa de Alta Dirección en Digital Business, que proporciona a los trabajadores las herramientas y capacidades necesarias para liderar el cambio de su compañía en un entorno digital. También se encuentra el programa de Tecnologías Disruptivas para Directivos, que prepara al talento sénior para liderar la transformación de sus organizaciones a través de la innovación y la exploración de tecnologías exponenciales. Estas oportunidades de aprendizaje permiten a los trabajadores seguir creciendo y dirigir con éxito en un mundo cada vez más digital y competitivo.

Mentalidad de aprendizaje y adaptabilidad: es importante que estos profesionales adopten una mentalidad de aprendizaje continuo y estén dispuestos a adaptarse a un entorno VUCA, es decir, aquel que se caracteriza por la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad del entorno en el que se mueven las organizaciones empresariales. Una actitud abierta ante los cambios y retos que trae consigo la innovación es fundamental para mantenerse competitivos.

Conservar las soft skills: tener la capacidad de enfrentarse a nuevas situaciones con flexibilidad y una actitud correcta es fundamental. Conservar las habilidades blandas que estos profesionales con experiencia han ido adquiriendo y desarrollando a lo largo de toda su trayectoria profesional es imprescindible para que sigan creciendo en un entorno en constante evolución.

Estar al día de las nuevas tendencias y networking: mantenerse al tanto de las tendencias y demandas cambiantes de la industria para adaptar sus habilidades y conocimientos en consecuencia es clave para poder adaptarse y ajustarse a las necesidades actuales y futuras del mercado. Asimismo, el networking y la visibilidad online en perfiles de redes sociales de trabajo son esenciales para el éxito profesional del talento senior. Mantener una presencia activa en las plataformas digitales, facilita estar actualizado de las nuevas oportunidades laborales, establecer contactos significativos y demostrar la experiencia y habilidades a potenciales empleadores.