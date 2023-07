Culminant, un cava de gran prestigio

El territorio del Penedès en Catalunya no solo es reconocido por su gran valor histórico, sino también por su amplia tradición vitivinícola. Se trata de una zona que cuenta con un suelo privilegiado que facilita el cultivo de uvas y la elaboración de algunos de los mejores vinos de España. Los cavas del Penedès, por ejemplo, son muy reconocidos y algunos de los mejores están fabricados por L'Agrícola, una cooperativa agrícola ubicada en Llorenç Penedès, dedicada a la venta de vinos, aceites de oliva virgen extra y cavas de elaboración propia. A continuación, se conocerá un poco más acerca de lo que es su exclusiva selección de cavas.

Cavas del Penedès, el sabor tradicional de una región La cooperativa L'Agrícola está conformada por más de un centenar de socios productores, entre los cuales la mayoría son viticultores, que son quienes han hecho de esta firma una de gran y reconocida marca, en lo que a cavas y vinos se refiere. De hecho, actualmente son más de 75.000 botellas de cava y vino que se comercializan con marca propia, las cuales se comercializan tanto a nivel nacional como internacional.

Entre su selección de cavas se puede mencionar, por ejemplo, a la Cava Culminant Brut Nature Reserva. Se trata de una bebida sumamente atractiva y deliciosa, de burbuja fina, con un color amarillo y tonalidades verdosas, así como un agradable ataque fresco en el que destaca la fruta madura, frutos secos y sensaciones táctiles muy suaves. Por otro lado, está también la Cava Reserva del Soci Brut Nature. Esta se destaca por un golpe de nariz fresco, limpio y con notas de piña y plátano, así como una placentera y larga persistencia en boca. Por último, se puede mencionar la Cava Reserva del Soci Brut Nature Rosat, de un particular rosado pálido, donde destaca la fruta roja y su sensación suave, agradable e intensa.

¿Cómo comprar una cava Penedès de esta marca? Adquirir cualquiera de las cavas anteriormente mencionadas es muy sencillo, ya que se puede hacer directamente desde el sitio web de L'Agrícola. Una vez en su página, solo hay que acceder a la sección de vinos y cavas. Allí se encuentran todas estas y más, junto con una descripción con todos los detalles de cada una, incluyendo una nota de cata a cargo de un especialista. De esta manera, el usuario podrá disfrutar de una cava que representa el sabor y la tradición de Penedès.

Una vez comprado el producto, la empresa se encargará de hacer el envío a cualquier parte de España, para que el cliente pueda recibir la cava directamente en su domicilio, para disfrutar y compartir con familiares y amigos.