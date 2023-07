Razones por las cuales los jóvenes hacen cola para comprar libros de química

Por extraño que parezca, es una realidad: estudiantes de entre 16 y 18 años hacen cola para comprar libros de química y apuntarse a clases de apoyo de las asignaturas de ciencias. ¿Qué hay detrás de este suceso tan poco habitual?

La viral Academia Osorio. Una academia especializada en clases de Química, Biología, Matemáticas y Física para Selectividad y 2o de Bachillerato que, un año más, se viraliza en redes sociales por sus originales formas de conectar con el público estudiante.

Y es que, Carlos y Pablo Osorio, los hermanos creadores de esta red de academias (presentes ya en Madrid, Granada, Málaga y modalidad online) se enorgullecen de enseñar con una metodología innovadora que combina diversión y aprendizaje en un lenguaje digital y atractivo para los estudiantes. Con trucos de estudio como los quimipiropos o a través de memes, son capaces de enseñar los conceptos más profundos de la ciencia de manera sencilla y sacar una carcajada a sus alumnos.

Todos los años antes de la selectividad, en su perfil de Instagram, lanzan su ya famosa bola de cristal en la que intentan predecir las preguntas de los exámenes de Selectividad ante los atentísimos ojos de miles de estudiantes que esperan con ansia este momento iluminador.

Y además, acaban de lanzar una nueva red social llamada Unauni, enfocada 100 % al mundo universitario en la que van más allá del aspecto puramente académico, ayudando a universitarios a encontrar apuntes, compañeros de piso, consejos o planes.

Pero no hay diversión sin éxito. Y es que la Academia Osorio presume de que el 94 % de sus alumnos obtienen sobresaliente gracias a su metodología de estudio y a los libros que ellos mismos han desarrollado. Teniendo en cuenta que, cada vez es más complicado acceder a la carrera deseada, no es de extrañar que las colas para conseguir estos libros y plaza en sus academias (para las que ya está abierta la lista de espera) sean kilométricas. ¿Quién no querría un sobresaliente divirtiéndose?