Ampliación de la gama de televisores 4K HDR de TCL de la mano de la nueva serie TCL P74

Televisores TCL amplía su gama de televisores 4K HDR con la nueva serie TCL P74.

Un nuevo Google TV 4K HDR que ofrece experiencias inmersivas de juego y entretenimiento en casa.

TCL Electronics (1070. HK), marca referente en electrónica de consumo y Top 2 mundial de televisores, ha anunciado hoy el lanzamiento en Europa de su nuevo televisor 4K HDR con Google TV y Game Master. La serie P74, que ofrece un rendimiento audiovisual excepcional y un increíble valor de entretenimiento, estará disponible en Europa en modelos de 85" (a partir de agosto) y 98" (a partir de septiembre).

Con Dolby Vision y Dolby Atmos, el nuevo televisor TCL Serie P74 ofrece una experiencia cinematográfica excepcional y de alta calidad en 4K, con imágenes dinámicas en movimiento, Wide Color Gamut con más de mil millones de colores y un audio envolvente que hará que los usuarios se sientan como si estuvieran sentados en una sala de cine en lugar de en el salón de su casa.

"Con la ayuda de una profunda integración vertical de la cadena de suministro, TCL se ha comprometido a ofrecer una experiencia de entretenimiento envolvente con imágenes asombrosas e interacciones inteligentes a más consumidores de todo el mundo y de toda Europa. Nos enorgullece decir que nuestras últimas incorporaciones de televisores 2023 reforzarán la posición de liderazgo de TCL en la industria de la electrónica de consumo", ha declarado Shaoyong Zhang, CEO de TCL Electronics.

Entretenimiento audiovisual inmersivo con Dolby Vision y Dolby Atmos Dolby Vision es una tecnología de imagen avanzada que combina el alto rango dinámico (HDR) con capacidades de colores vibrantes para ofrecer una calidad de imagen ultra viva con mayor brillo, mayor contraste y una gama de colores más amplia. La serie TCL P74 también es compatible con Dolby Atmos, que sitúa los sonidos en un espacio multidimensional y sitúa al usuario en el centro de la acción, ya sea en una competición deportiva, una película o un videojuego. Los usuarios pueden disfrutar de una claridad increíble, con mayor emoción, y de un sonido envolvente que llena la habitación, sobrepasando las restricciones de los canales tradicionales. Los usuarios de TCL también descubrirán la increíble variedad de colores intensos y ultrarrealistas del cine digital en su salón gracias al Wide Color Gamut que reproduce colores un 30% más puros y ricos que las pantallas LED tradicionales.

Pantallas grandes para mayor diversión El mercado de pantallas grandes está creciendo de forma exponencial, como marca Top 1 mundial de televisores de 98 pulgadas, TCL refleja esta tendencia con su nueva gama disponible en tamaños de 85 y 98 pulgadas. Los amantes del cine disfrutarán de sus contenidos favoritos -incluyendo una amplia gama de contenidos 4K HDR- en tamaños más grandes, aunque la distancia desde la que ven su televisor permanece inalterada. Este tipo de contenido de alta calidad se puede encontrar hoy en día en servicios de streaming como Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Apple TV, HBO MAX y otros, o en soportes físicos Blu-Ray UltraHD o consolas de videojuegos modernas. Estas grandes pantallas, combinadas con la tecnología Dolby Vision, ofrecen una experiencia excepcional a todos los amantes del cine. Y el alto rendimiento también viene de la mano de un escalado de imagen avanzado desde contenidos de baja resolución a resolución 4K. La gran pantalla te sumerge de lleno en la acción.

Llevar el gamming al siguiente nivel Para satisfacer las necesidades tanto de los jugadores ocasionales como de los apasionados, la nueva serie P74 de TCL incorpora Game Master 2.0 (modelo de 85 pulgadas) o Game Master Pro 2.0 (modelo de 98 pulgadas). El HDMI 2.1 de la serie P74 de TCL admite resoluciones de vídeo más altas y los mejores ajustes de imagen automáticos, con menor latencia, mayor velocidad de transmisión y capacidad optimizada, lo que mejora significativamente el rendimiento de los juegos.

La función ALLM permite que la consola de videojuegos o la tarjeta gráfica del PC cambien automáticamente el televisor al modo de juego para que la entrada de juegos en el televisor sea mucho más rápida. Además, el modelo de 98 pulgadas es nativo para RV a 144 Hz (el estándar más alto en la industria de los televisores), lo que ofrece una jugabilidad más fluida y sin tearing. Por último, la experiencia del jugador mejora aún más gracias al acelerador de juegos de 120 Hz en el modelo de 85 pulgadas y al acelerador de juegos de 240 Hz en el modelo de 98 pulgadas, que garantizan un rendimiento de pantalla Full HD más nítido, menos borroso y más fluido durante las escenas de acción y movimiento rápido, creando una experiencia de juego más auténtica y electrizante.

Ambiente de estadio Las pantallas de gran diagonal también ofrecen una gran experiencia de visionado deportivo, especialmente el modelo de 98 pulgadas de la nueva serie P74, equipado con un panel con frecuencia de actualización nativa de 144 Hz y tecnología Motion Clarity Pro. El ambiente de estadio del modelo de 98 pulgadas también se crea gracias a la configuración de altavoces Onkyo 2.1 con subwoofer para mejorar la dinámica de los graves. Los aficionados al deporte pueden disfrutar de sus partidos favoritos solos o en grupo gracias a pantallas tan grandes, en casa o incluso en restaurantes y zonas de hostelería, donde los televisores de 98 pulgadas pueden ser una gran elección para ofrecer una experiencia de visionado realmente envolvente a los consumidores, como si estuvieran en la primera fila del estadio.

Diseño elegante y funcionalidad inteligente Con un elegante diseño sin bordes que incorpora un fino embellecedor metálico para optimizar el espacio de la pantalla, la serie P74 de TCL es un elegante complemento para cualquier hogar. Este diseño metálico funcional sin bordes permite disfrutar más de la imagen.

La Serie P74 de TCL viene con el sistema Smart TV más avanzado de la historia (Google TV con Google Assistant integrado), que ofrece más de 700.000 películas y episodios de TV de todos los servicios de streaming favoritos, todos organizados y categorizados a un solo clic. Además, los usuarios pueden acceder fácilmente a los contenidos que más te gustan gracias al control por voz manos libres integrado, hablando directamente al televisor. Con altavoces de alta calidad, pueden disfrutar de una calidad de sonido Dolby Atmos envolvente o pasarlo a través de la barra de sonido TCL.

TCL Serie 85P745 - Características clave 4K HDR

Wide Color Gamut

Motion Clarity

Multi HDR format I Dolby Vision I HDR10+

Game Master 2.0

120 Hz Game Accelerator

Dolby Atmos

Google TV

Hands-free Google Assistant

Google Meet

Netflix, Amazon Prime, Disney+, YouTube and more

Bezeless design

TCL Serie 98P745 - Características clave 4K HDR

Wide Color Gamut

144 Hz Motion Clarity Pro

Multi HDR format I Dolby Vision I Dolby Vision IQ I HDR10+

Game Master Pro 2.0

HDMI 2.1 ALLM I 144 Hz VRR

Dolby Atmos

Onkyo 2.1 speaker configuration with subwoofer

Google TV

Hands-free Google Assistant

Google Meet

Netflix, Amazon Prime, Disney+, YouTube and more

Apple Airplay 2 & HomeKit support

Bezeless design

TÜV Rheinland Certification (Low Blue Light + Flicker-Free)

Acerca de TCL Electronics TCL Electronics (1070.HK) es una empresa de electrónica de consumo de rápido crecimiento y líder en el sector mundial de la televisión. Fundada en 1981, actualmente opera en más de 160 mercados de todo el mundo. TCL se especializa en la investigación, el desarrollo y la fabricación de productos de electrónica de consumo que van desde televisores, audio y electrodomésticos inteligentes.