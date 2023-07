RESET·XR inaugura en Barcelona el centro de formación vanguardista de realidad virtual The Metaverse School

RESET·XR, un innovador centro de realidad virtual, ha lanzado recientemente su división educativa denominada The Metaverse School en Barcelona. Este espacio de aprendizaje permitirá a expertos en tecnologías emergentes impartir una serie de cursos vinculados a las tecnologías del futuro, con un enfoque principal en aquellas relacionadas con el Metaverso. Esta institución ha conseguido definir programas formativos basados en las aplicaciones más relevantes, a través de una meticulosa labor de investigación y pedagogía. De esta manera, los estudiantes tendrán la oportunidad de familiarizarse con un dominio que se está estableciendo como el nuevo entorno de interacción para individuos y empresas.

RESET·XR, un epicentro tecnológico actualizado RESET·XR se constituyó con la misión de convertirse en el principal hub tecnológico de Barcelona centrado en tecnologías de realidades extendidas. Su primera gran iniciativa fue la creación de un centro de entretenimiento y realidad virtual que ofrece diversas experiencias inmersivas, tales como juegos, escape rooms, entre otros. Este centro, inaugurado en diciembre de 2022 en el distrito de El Clot, se extiende sobre una superficie de cerca de 700 metros cuadrados, siendo el más grande de su tipo en Barcelona. Es importante destacar que las experiencias virtuales ofrecidas tienen un enfoque tanto de entretenimiento como educativo. Además, la oferta de experiencias virtuales se complementa con su servicio de bar-restaurante lo que permite que los clientes disfruten la experiencia con calma y relajación.

En este sentido, la creación de The Metaverse School marca un hito en su enfoque. En esta nueva sección educativa, RESET·XR aplica la vasta experiencia acumulada por su equipo en la investigación y formación en campos como la robótica, realidad virtual, inteligencia artificial, programación de videojuegos, diseño 3D, desarrollo web y apps. Su catálogo incluye programas de formación enfocados en tres grandes áreas: diseño 3D, programación de videojuegos y metaversos, y cursos de Inteligencia Artificial.

El segmento de formación en diseño 3D ofrece cursos de Gravity Sketch, una herramienta de diseño 3D en realidad virtual muy utilizada en empresas tecnológicas líderes como Nissan. También presentan cursos de Tilt Brush, un software de modelado 3D en realidad virtual con un enfoque artístico, empleado por grandes empresas como Google, así como cursos sobre Blender, una herramienta de diseño 3D sin realidad virtual destinada a crear personajes, objetos y escenarios para videojuegos. El departamento de programación de videojuegos y metaversos incluye cursos de programación con softwares variados, como Unreal Engine 5, centrado en la creación de experiencias inmersivas y el diseño de aplicaciones y mundos virtuales en Horizon Worlds, el Metaverso más extenso creado por la empresa Meta, antes conocida como Facebook. Finalmente, en la división de Inteligencia Artificial, han lanzado programas dedicados a la generación de texto e imágenes a través de herramientas de IA. El primero, "Become a Prompt Engineer in LLMs (Large Language Models)", enseña a optimizar el uso de herramientas reconocidas como Chat GPT. Adicionalmente, el curso "Become an AI Artist" instruye sobre el uso del software Mid Journey para la creación de arte gráfico a partir de textos.

La relevancia del Metaverso El equipo de RESET·XR sostiene que las tecnologías vinculadas al Metaverso dominarán el escenario tecnológico en las próximas dos décadas. Ya se percibe un crecimiento exponencial en la demanda de perfiles profesionales con conocimientos en estas áreas, donde los salarios suelen ser muy altos debido a la escasa oferta de profesionales especializados. Además, afirman que la rápida evolución tecnológica hace que los programas educativos convencionales de larga duración, como los grados universitarios, másteres o formación profesional, se queden obsoletos antes incluso de haber comenzado. Aquí es donde RESET·XR aporta su valor diferencial, ofreciendo cursos de corta duración sobre las últimas tecnologías, facilitando la adaptación a los cambios tecnológicos y permitiendo una integración efectiva en puestos de trabajo relacionados con estas tecnologías.