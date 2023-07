Más de 7000 opositores ya han reservado su plaza en el mayor simulacro online hasta la fecha

Los simulacros 'online' se harán de forma simultánea en toda España y en un único turno. Los simulacros de Gestión de la Administración Civil del Estado, Administrativo/a del Estado y Auxiliar Administrativo/a del Estado se realizarán en la plataforma online OpositaTest.com. Gracias al macrosimulacro los opositores podrán comprobar su nivel de conocimientos con respecto al resto de opositores Los días 29 y 30 de julio tendrá lugar posiblemente el mayor simulacro de opositores y el más real realizado hasta la fecha de la historia. Los simulacros que se realizaran son de Gestión de la Administración Civil del Estado, Administrativo/a del Estado y Auxiliar Administrativo/a del Estado, que están entre las más numerosas en número de opositores admitidos, así como de plazas ofertadas, unas 8.675.

Cualquier opositor u opositora que lo desee tendrá la oportunidad de medir si tiene, o no, nivel para aprobar, apenas un mes y medio antes del examen real. El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha anunciado que los procesos selectivos de la Administración General del Estado 2023 se realizarán en 21 sedes provinciales repartidas por toda la geografía española el domingo 17 de septiembre a las 10h, hora peninsular.

El macrosimulacro tendrá lugar los días 29 y 30 de julio en la plataforma que lidera la preparación de opositores en todo el territorio nacional, OpositaTest.com, con más de un millón de opositores en su comunidad.

La función de los simulacros es enfrentarse a un examen con las mismas características que el examen oficial y en las mismas condiciones. El simulacro será idéntico en tiempo y forma (número de preguntas, número de pruebas y con los mismos criterios de corrección que en el examen oficial). El objetivo de esta iniciativa pionera, según indica el fundador y CEO de OpositaTest.com, Jonathan García "pretendemos que los opositores puedan medir sus conocimientos e ir mejor preparados. Queremos que cometan con nosotros lo errores y no el día del examen. La idea es que puedan conocer antes de tiempo lo que ocurre el día del examen. Con este ensayo, y replicando el 100% de las circunstancias del día del examen, conseguimos que puedan conocer su nivel de estrés, y puedan prepararse también a nivel psicológico y puedan saber cómo manejarlo mejor ese día".

A los opositores, más de 7.000 hasta la fecha, están encantados con la iniciativa "Me parece fantástico, ha sido una gran sorpresa, y me viene genial. Estáis en todos los detalles, es increíble" señala María Teresa Vidal, opositora.

Cómo participar en el macrosimulacro

Los opositores deben apuntarse previamente para asegurar su plaza o intentar entrar ese mismo día a hacerlo a través de la web de OpositaTest. De todas, García señala que "los que intenten acceder el mismo día sin anotarse previamente deben ser conscientes que pueden quedar fuera ya que el interés/reservas realizadas está sobrepasando todas las expectativas".

El simulacro se realizará en un único turno, y será completamente gratuito. El fundador y CEO de OpositaTest.com, Jonathan García nos comenta "los contenidos han sido elaborados con sumo detalle y expresamente para este examen. Estamos ante el mejor simulacro de la historia jamás realizado. Pero esto no acaba aquí, una vez finalizado el examen podrán consultar su nota, compararla de forma anónima con el resto de opositores y opositoras y como colofón final el lunes 31 nuestros expertos corregirán en directo los tres simulacros de estas oposiciones de la AGE. Los opositores podrán verla en nuestros canales de redes sociales (YouTube, Twitch, Facebook e Instagram).

El simulacro de Gestión de la Administración Civil del Estado será el 29 de julio de 2023 a las 10am y el de Administrativo/a del Estado y Auxiliar Administrativo/a del Estado, el 30 de julio de 2023 a las 10am.

Acerca de OpositaTest

Fundada en 2016 por un grupo de opositores, ex opositores y de expertos especializados en cada una de las áreas que preparan (Justicia, Administración General, Sanidad, entre otras muchas). Es una plataforma online de test para opositores que supera el millón de opositores que han utilizado o están utilizando su sistema, y que reúne más de 180 oposiciones de ámbitos diferentes (estatal, autonómico y local). Una herramienta que hace más eficaz, accesible y fácil la preparación de los opositores, ahorrándoles además tiempo y dinero.