Elegancia y artesanía se dan la mano en Bowties

Esta pequeña tienda de Almuñécar (Granada) destaca por sus pajaritas, pañuelos, bufandas y demás complementos manufacturados La historia de Bowties es un testimonio de la pasión por la costura, la perseverancia y la búsqueda de la excelencia. Situado en plena Costa Tropical granadina, este pequeño negocio ha sabido reconvertirse para evolucionar de los arreglos de ropa y complementos a la creación de una serie de productos hechos a mano por Tina en su propio taller. Pajaritas, pañuelos, bufandas, mascarillas y demás complementos forman un catálogo que aúna belleza y calidad con variedad para todos los gustos.

El gusto por la costura viene de lejos para Tina, pues su madre fue el punto de partida de una tradición que ha perdurado y de la cual ahora ha hecho su profesión. Ganarse la vida cosiendo fue la manera que su madre tuvo de educarla a ella y su hermana para poder darles un futuro en el que no les faltara de nada. Tanto es así que, aunque su hermana ya estaba más experimentada, Tina decidió seguir los pasos de su madre y aprendió a coser. Aunque el camino no fue fácil, sobre todo al principio, consiguió abrirse un hueco y, poco a poco, consiguió prosperar con mucho esfuerzo a sus espaldas.

En un momento dado, un encargo de pajaritas de tela fue su salvación, pues estos complementos despertaron en ella un deseo de diseño y creatividad para dar forma a todas las ideas que se agolpaban en su imaginación. A raíz de aquello y de la mano de Antonio, tomaron el toro por los cuernos y abrieron su propio taller de reparación de ropa en el que las pajaritas fueron ganando más y más terreno cada vez, hasta el punto en que decidieron darles un espacio propio y crear la web www.bowties.es para ponerlas a la venta a un público cada vez más amplio.

El objetivo de Bowties es ofrecer pajaritas únicas y elegantes para aquellos que buscan un toque distintivo en su estilo. Un enfoque que no se limita únicamente a la fabricación, sino también al diseño. Su filosofía es que cada pajarita es una obra de arte hecha a mano con amor, tiempo y dedicación. Por eso es tan importante dar a cada pajarita su lugar y crear productos que reflejen la personalidad y el estilo individual de cada usuario.

Además de ofrecer una amplia variedad de estilos y diseños, también brindan servicios de personalización. Para Bowties, cada ocasión es única y los detalles marcan la diferencia. Por eso, trabajan cada día estrechamente con su fiel clientela para crear pajaritas a medida que se adapten perfectamente a sus gustos y necesidades particulares.

En Bowties dar un valor primordial a la artesanía y la calidad. Cada pajarita que manufacturan es cuidadosamente confeccionada utilizando materiales de primera calidad y técnicas de costura meticulosas, consiguiendo así ofrecer productos duraderos y elegantes que puedan ser utilizados durante mucho tiempo y en una amplia variedad de ocasiones.