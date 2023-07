El servicio de Urología incorpora una nueva Unidad de Andrología en el Hospital Quirónsalud Bizkaia

Un equipo multidisciplinar que trata las patologías relacionadas con la función sexual y el sistema reproductivo masculino El servicio de Urología del Hospital Quirónsalud Bizkaia ha puesto en marcha una nueva Unidad de Andrología que aborda el estudio y tratamiento de los trastornos y condiciones relacionadas con la salud masculina, particularmente la función sexual y el sistema reproductivo masculino.

La unidad cuenta con una amplia relación de técnicas quirúrgicas andrológicas que permiten tratar, entre otras, patologías como la disfunción eréctil, los trastornos de eyaculación (precoz, retardada, congénita o adquirida), la infertilidad masculina o las enfermedades de transmisión sexual. El jefe de servicio de Urología, Nemesio Prieto, destaca que "a pesar de que la disfunción sexual tiene una alta prevalencia, que aumenta con la edad, es un aspecto de la salud que no se trata de forma rutinaria y abierta entre el paciente y el profesional. El 75% de los médicos reportan que no suelen hablar sobre salud sexual con sus pacientes varones". La enfermedad de la Peyronie, el hipogonadismo o déficit de testosterona, la contracepción masculina (vasectomía) y el priapismo recurrente también forman parte de las enfermedades que aborda el equipo de la unidad.

Equipo multidisciplinar para un completo tratamiento

Para dar cobertura global a los problemas relacionados con la sexualidad desde un punto de vista médico y psicológico, la Unidad de Andrología está formada por la uróloga especializada en andrología, María Riaza, y la psicóloga Marina Torres. El doctor Nemesio Prieto ha destacado que "es prioritario poder atender estas sintomatologías en una unidad formada por distintos profesionales que puedan apoyar al paciente en todos los ámbitos". El especialista apunta que "es crucial detectar y diagnosticar tempranamente estas afecciones médicas para evitar el empeoramiento de los síntomas y prevenir posibles complicaciones graves en el futuro".

Por su parte, la doctora María Riaza, que forma parte del equipo de urología y es la especialista médica de la Unidad de Andrología, subraya que la disfunción eréctil es el problema de la esfera sexual más frecuente entre los varones. "Afecta aproximadamente a uno de cada cinco españoles mayores de edad y, a partir de los 50 años, aproximadamente el 40% experimenta algún problema de erección. Por ello, es clave que, además de la valoración puramente urológica, el paciente acuda a un especialista en psicología sexual porque este trastorno conlleva una gran repercusión emocional que afecta al propio paciente y, en la mayoría de los casos, a su pareja", afirma.

La psicóloga Marina Torres resalta que la terapia psicológica que se ofrece en la Unidad de Andrología aborda todo tipo de causas psicológicas que puedan originar patologías como los problemas de erección o cualquier trastorno relacionados con la salud sexual y reproductiva masculina. "La psicología permite realizar un equilibrio entre el cuerpo y mente, identificando y resolviendo las causas que no te permiten disfrutar de una vida sexual plena. Acudir al psicólogo es vital para identificar esos miedos, problemas, pensamientos negativos e inseguridades que puedan causar trastornos sexuales y apoyar al paciente en el tratamiento", explica la psicóloga.

El equipo de la Unidad de Andrología resalta que "nuestro enfoque fusiona pilares esenciales como la confidencialidad y la preservación de la privacidad, al mismo tiempo que resalta la importancia crucial de la salud sexual y su influencia en el bienestar y la salud integral de los hombres y sus parejas".