La relevancia del sentimiento de pertenencia en el trabajo, con Hirint

El sentimiento de pertenencia en el trabajo, también conocido como engagement laboral, actualmente, es un elemento fundamental dentro de la cultura organizacional y el factor de éxito de cualquier modelo empresarial.

Muchas empresas, en las últimas décadas, han tomado nota de ello y han orientado sus estrategias con el objetivo de lograr un bienestar del trabajador, que este se identifique con sus valores, para así alcanzar un consecuente incremento de la productividad.

Según especialistas de Hirint, una startup especializada en el campo de los recursos humanos, específicamente en el área de reclutamiento y selección, las organizaciones deben fomentar el sentido de pertenencia desde el momento en que ejecutan un proceso de selección de personal.

Colocar a la persona “en el centro de interés” La condición humana no puede disociarse del carácter social, por lo que un individuo necesita relacionarse continuamente con sus pares y sentirse integrado dentro de un grupo. Las empresas están conformadas por numerosos grupos, en los que las personas se vinculan de manera permanente con sus compañeros de trabajo e, incluso, en algunos casos, hasta con mayor frecuencia que con sus propias familias.

Por este motivo, resulta esencial incluirlos en este colectivo y es allí donde emerge el concepto de sentimiento de pertenencia, el cual tiene que ver con lograr una identificación con los valores empresariales y la satisfacción personal de integrar un equipo laboral.

En los últimos años, ha habido varios casos de trabajadores que han cambiado de empleo por considerar que el ambiente con sus jefes o compañeros no era bueno o por no percibirse como integrado a la cultura de la organización. En este sentido, en Hirint entienden que el aumento del índice de rotaciones por este factor es un fallo de las compañías por no implementar acciones tendientes a estimular el sentido de pertenencia entre los miembros de una plantilla. De allí que el denominado engagement laboral resulta esencial para impulsar el desempeño organizacional y disminuir tanto las tasas de absentismo como de rotación.

Por todo lo expuesto, los especialistas de recursos humanos remarcan la importancia de que las empresas coloquen a las personas “en el centro de interés” mediante una filosofía que priorice las relaciones humanas, que fidelice con el empleado y apoye su desarrollo profesional.

Factores que edifican el sentimiento de pertenencia Hirint, como plataforma inteligente de selección y evaluación del talento que ayuda a las empresas a filtrar y clasificar los candidatos según el ajuste con la vacante, destaca que el proceso de selección es muy importante para la construcción inicial del sentimiento de pertenencia, dado que si el candidato infiere que la elección de un puesto privilegia sesgos inconscientes y no criterios objetivos pensará que puede ser escogido por motivos triviales y no por sus habilidades duras y blandas, lo que podría derivar en una futura renuncia voluntaria.

La clase de liderazgo autoritario donde las decisiones pasan únicamente por el jefe también condiciona al engagement laboral. Por ello, hoy adquieren especial trascendencia las nuevas formas de mando dispuestas a escuchar las opiniones de sus subordinados.

Por último, si bien Hirint aclara que “no existe una fórmula mágica”, aconseja edificar la fidelidad del trabajador generando plantillas diversas de empleados (por sexo, edad, nacionalidad, etc.), un buen ambiente de trabajo, con cargas laborales bien distribuidas, fomentando la igualdad en el trato y sin factores de estrés o presión.