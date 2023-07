Experiencias interactivas y memorables con los showrooms de Connect2Enjoy

Dicho de otra manera, parece que el TJUE es partidario de que los bancos deberían haber informado en el sentido expuesto de las recomendaciones del Banco de España respecto al IRPH y, sobre todo, de la necesidad de establecer un diferencial negativo para que el tipo de interés del préstamo no fuera excesivamente alto comparado con los tipos medios del mercado. No obstante, desde Sirvent & Granados Abogados recomiendan a los consumidores que aún no hayan iniciado sus reclamaciones que sean pacientes a la espera de obtener un nuevo pronunciamiento al respecto del Tribunal Supremo para tomar la decisión de reclamar a sus bancos.