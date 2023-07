Oh My Business y su ayuda para preparar la expansión de una franquicia de cara al 2024

De cara al 2024, muchas empresas empiezan a planificar la expansión de sus negocios que, si no se cuenta con la experiencia, el tiempo o el equipo, es más seguro contar con el apoyo de una empresa especializada como Oh My Business. Esta consultora operativa para restaurantes y hoteles es una alternativa para las pymes que tienen el objetivo de crecer en el territorio español, pero no cuentan con el 'know how' para hacerlo de forma rápida, eficiente y amortiguando la inversión a corto o mediano plazo.





Preparar un Plan de Expansión 2024 con Oh My Business

El servicio Expansión y Franquicias que ofrece Oh My Business está recomendado para los clientes que buscan expandir su negocio asegurando la rentabilidad: desde el estudio de mercado, tendencias y consumidores, hasta el análisis exhaustivo de las nuevas ubicaciones, la estandarización y optimización de los procesos, la creación de la documentación de cocina y la gestión operativa. Oh My Business es el aliado estratégico que permite a los negocios crecer.





El proceso comienza con una consultoría de negocio que sirve para entender en qué punto se encuentra la empresa y elaborar el plan de expansión que le permitirá salir del estancamiento, si es el caso, o acelerar la expansión y creación de franquicias. En España el ritmo de expansión que llevan las franquicias es muy elevado; según los informes recientes de la Asociación Española de Franquiciadores, actualmente operan 173 enseñas orientadas al sector de la restauración y hostelería. Este número se incrementa año tras año debido a la rentabilidad del modelo de negocio, por ello el 2024 será un escenario ideal para trabajar en el Plan de Expansión y Franquicias de la mano de Oh My Business.





Oh My Business se encarga de la expansión de negocios de restauración

La empresa Oh My Business se caracteriza por implementar una metodología única creada con base en sus años de experiencia en el sector de la hostelería, la restauración, los eventos y las acciones de retail gastronómico. La empresa ha participado en el plan de expansión para la marca Juan Valdez, encargándose de las tiendas de Madrid, haciéndose con una de las franquicias ubicadas en el C.C. Caleido de la nueva zona urbana de Madrid. Así mismo, ha gestionado la apertura de Plenilunio y coordinado los cambios de imagen de La Gavia y Príncipe Pío. También son los responsables del plan de expansión del Grupo La Hermosita, siendo su última apertura en el Centro Comercial Xanadú. Puedes contactar con la empresa Oh My Business a través de su página web para conocer sobre su servicio de Expansión y Franquicias.