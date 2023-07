Criterios ESG dentro de las empresas, con SafeBrok

Una de las tendencias que se ha puesto de moda en todos los sectores y que ha sido ampliamente promovida es la relacionada con los criterios ESG dentro de las empresas. La Enviromental, Social y Governance hace alusión a las políticas de sostenibilidad, compromiso social y ambiental y al buen gobierno que deben aplicar las compañías para estar a la altura de las necesidades del mundo actual. En este sentido, SafeBrok destaca en el sector seguros como una de las corredurías que demuestran su alto compromiso con los criterios ESG en cada uno de los servicios que ofrece.

¿Por qué incluir criterios ESG dentro de las empresas? Actualmente, cada vez son más las empresas que comprenden la necesidad de aplicar temas ESG dentro de sus sistemas. Para comprender la relevancia que tienen estos criterios, es necesario entender que las empresas y organizaciones deben responder a un propósito mayor que solo producir beneficios económicos. El mundo empresarial es un elemento que debe estar al servicio de la sociedad y servir como una fuerza constructiva del medioambiente, no destructiva. En este sentido, las empresas deben dar un buen aporte a la sociedad y al medioambiente y buscar medidas que aplaquen el daño que se ha producido hasta ahora. Además, los criterios ESG dentro de las empresas representan la nueva forma de hacer negocios, y se espera que en los próximos años mejoren y se optimicen para brindar un mayor beneficio en general. Por otro lado, la implementación de ESG es la forma en la que el mundo empresarial puede servir al objetivo mundial de desarrollo sostenible que ha sido consignado en diferentes pactos internacionales como el Acuerdo de París, por ejemplo.

ESG: el factor determinante de las empresas del futuro Actualmente, existen diferentes factores que resultan indispensables para que las empresas puedan triunfar, perdurar en el tiempo y resaltar en medio de la competencia, como el aspecto tecnológico y digital. De igual forma, las políticas ESG representan uno de los escalones que llevarán a las compañías a subir de nivel y sobrevivir entre los cambios que están ocurriendo en el espectro empresarial mundial. Según expertos, no se trata de una moda que pronto pasará sin mucha importancia, sino de una tendencia que ha llegado para quedarse. Por tal motivo, los inversores se fijan cada vez más en las empresas que implementan la reducción de riesgos, la prevención del cambio climático, la inclusión social y los criterios de buen gobierno.

SafeBrok destaca como una de las corredurías de seguros que implementa criterios ESG en el desarrollo de sus servicios. Además, sus asesores expertos guían a sus clientes a adquirir productos que vayan acordes no solo con sus propósitos individuales, sino con las nuevas tendencias ESG que les permitan progresar de manera integral.