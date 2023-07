FoodTech OpenINN reúne a más de un centenar de startups y corporates en Innovación Alimentaria de la mano de Plug and Play y UCAM HiTech

Murcia, España – UCAM, a través de UCAM HiTech - el hub de innovación y aceleración empresarial de la Universidad Católica de Murcia y Fundación Incyde, en colaboración con Plug and Play, una de las principales plataformas mundiales de innovación abierta enfocada a unir startups, inversores y corporaciones, organizaron el pasado 29 de junio la primera edición de Foodtech OpenINN, evento cofinanciado por FEDER.

Foodtech OpenINN es un evento de Innovación Abierta que reunió a expertos nacionales y corporaciones del ámbito de la alimentación. El evento contó con la participación de destacados ponentes del sector como Nacho Bauset Alfonso, Director de Innovación de Aquaservice; Rubén Hidalgo, Director de Innovación de Capsa Food (Central Lechera Asturiana); Yago Campos, Director de Innovación de Hijos de Rivera, S.A.U (Estrella de Galicia); Sejal Ravji, de Cardumen Capital; y Juan Carlos Cubeiro Villar, experto en Transformación de Talento y Liderazgo.

La jornada Foodtech OpenINN acogió a cerca de un centenar de startups y corporates que aprovecharon la jornada para generar sinergias y networking.

Durante la jornada además se hizo público la firma del acuerdo entre UCAM y Plug And Play para fomentar la innovación abierta entre universidad, startups y corporates. Carlos Caballero por parte de UCAM HiTech y Rafael Ros, Managing Partner para España y Benelux de Plug and Play fueron los responsables de atender a las preguntas y comentar sobre dicha alianza.

Mencionar finalmente que la jornada Foodtech OpenINN ha sido cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regiona (FEDER).