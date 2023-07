Productos y recambios originales para la reparación y el mantenimiento de embarcaciones y sus motores, por Motonàutica Manel

Para disfrutar de una embarcación que proporcione seguridad y confort a sus ocupantes, es necesario que los propietarios programen un mantenimiento preventivo, con el cual sea posible actuar de manera oportuna ante cualquier novedad y de esta manera evitar accidentes.

No es posible disfrutar de los beneficios de adentrarse en las aguas de un gran lago o del mar, sin tener claras las condiciones de la embarcación que servirá como medio de transporte y por esta razón, Motonàutica Manel ofrece un completo servicio de mantenimiento de embarcaciones, el cual, durante más de 50 años, ha servido como soporte para propietarios de embarcaciones o yates de la población de Cadaqués.

Mantenimiento de embarcaciones en Cadaqués Su centro de operaciones se encuentra enclavado en el área del Cap de Creus y en sus instalaciones se realizan todo tipo de servicios náuticos, entre los que destacan el mantenimiento de embarcaciones y la tienda de repuestos. El servicio de mantenimiento está diseñado para que los clientes puedan disfrutar de su embarcación durante las épocas cálidas, razón por la cual se programan la mayoría de citas de diagnóstico y reparación a comienzos del otoño. Esto no quiere decir que Motonáutica Manel no realice mantenimientos o reparaciones durante el verano, solo que, dada la complejidad del proceso y la atención al detalle en cada intervención, la compañía recomienda llevar a cabo este procedimiento durante los momentos de menos uso del vehículo.

Motonàutica Manel cuenta con un equipo técnico propio, encargado exclusivamente del mantenimiento de embarcaciones y las reparaciones de las mismas, lo que le ha permitido especializarse en esta especialidad del sector náutico y destacar ante su competencia. Tanto los operarios como el personal administrativo se encuentran dispuestos a resolver las dudas y a encontrar las soluciones más viables para mantener la embarcación en excelentes condiciones durante todo el año y que pueda ser utilizada en el momento en que su propietario lo desee y las condiciones metereológicas lo permitan.

Zona outlet Esta compañía, además, cuenta con un outlet especializado en el que es posible encontrar accesorios para las embarcaciones, complementos de pesca, menaje para invitados, etc.

En esta tienda, Motonàutica Manel también ha dispuesto de un completo catálogo de ropa y productos decorativos para las embarcaciones, de tal manera que sus clientes puedan amplificar su experiencia de compra y encuentren en un mismo lugar todo lo que necesitan para iniciar su aventura en altamar.

Los interesados en el servicio de mantenimiento de su embarcación o en la zona outlet, solo deben acceder a la página web de Motonàutica Manel y solicitar más información sobre sus servicios especializados.