Servicios de conserjería en Madrid con Comunservi

El conserje es una figura esencial para cualquier empresa, comunidad de vecinos o colegio. Aunque a menudo pasa desapercibido, su importancia recae en la variedad de tareas que desempeña y en el valor añadido que proporciona a residentes, empleados y visitantes.

Funciones de un conserje La conserjería es clave para garantizar la seguridad, el bienestar y la comodidad en cualquier edificio comunitario o negocio. Este servicio se ocupa de una amplia gama de actividades, desde la gestión de acceso y vigilancia hasta la atención y ayuda a los residentes y usuarios.

Uno de los mayores beneficios de contar con un servicio de conserjería es, precisamente, la seguridad. Los conserjes son responsables de controlar y supervisar el acceso al edificio, lo que minimiza los riesgos de intrusos o incidentes no deseados. Además, están entrenados para lidiar con situaciones de emergencia y actuar de forma rápida y eficiente en caso de ser necesario.

La comodidad es otro de los aspectos importantes que aporta la conserjería. Quienes cumplen este rol se encargan de recibir y ayudar a los visitantes y proveedores, gestionando sus entregas y orientándolos en el edificio. Esto evita problemas o confusiones y ahorra tiempo tanto a los residentes como a los empleados. Adicionalmente, pueden ocuparse de recibir paquetes y realizar tareas administrativas, como la distribución de correo, lo que facilita la vida diaria de los mismos.

Asimismo, pueden realizar otras funciones como la retirada y limpieza de basuras, la custodia y control de llaves, el mantenimiento del edificio, resolución de problemas de electricidad, luz y gas, etc.

Para la elección de su personal tienen en cuenta dos aspectos principales. Uno de ellos es la discreción, garantizando que las conversaciones que los vecinos o empleados tengan con ellos se mantengan privadas.

Por otro lado, está la disposición; evalúan la actitud de cada uno de sus conserjes para realizar tareas no encomendadas. Entre estas, ayudar a los vecinos en la medida de lo posible durante la prestación del servicio, al igual que su organización y su puntualidad. Poniendo en valor estos puntos enfocan sus servicios hacia la excelencia.

