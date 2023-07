El tacógrafo de Continental cumple 100 años: un siglo dedicado a la seguridad en las carreteras europeas

En 1923, por primera vez un dispositivo registra los tiempos de conducción y parada de un vehículo. En la planta de Continental en Villingen, Selva Negra, todavía se siguen desarrollando y produciendo tacógrafos siguiendo con la tradición relojera. La segunda generación de tacógrafos inteligentes será obligatoria en Europa a partir del 21 agosto Conocer los 100 de historia del tacógrafo aquí

Este año 2023 está siendo clave para Continental debido a dos hitos muy importantes en el ámbito del tacógrafo.

El primero de ellos celebra que hace exactamente 100 años en Villingen, Alemania, el padre del tacógrafo VDO, el Dr. Herbert Kienzle, inventó el primer dispositivo que podía registrar los tiempos de conducción y parada de un vehículo en un disco de diagrama.

El segundo hito es que la compañía va a equipar, a partir del 21 de agosto, a los primeros vehículos industriales con la segunda generación de tacógrafos inteligentes, el nuevo DTCO 4.1, lo que supone el inicio de una campaña de actualización y modernización de tres años derivada de la introducción del paquete de movilidad europeo.

Un cambio radical en las carreteras europeas

"Casi ningún otro instrumento en la cabina de los vehículos ha cambiado la vida en las carreteras europeas como el tacógrafo", afirma Ismail Dagli, director de la unidad de negocios Smart Mobility de Continental. "El tacógrafo ha logrado que la competencia en el transporte sea más justa, que las condiciones de trabajo para los conductores sean más seguras y que la gestión de flotas sea cada vez más eficiente" añade. "Estamos muy orgullosos de poder continuar esta tradición en nuestro lugar de origen, Villingen, con el DTCO 4.1 y sucesores".

El origen del tacógrafo: de dinastía relojera a líder del mercado europeo

Las raíces del tacógrafo VDO se encuentran en la Selva Negra, Alemania. Fue allí donde hace 100 años, el Dr. Herbert Kienzle inventó el reloj Autorex en la Kienzle Uhrenfabrik, el primer instrumento que podía registrar los tiempos de conducción y parada simultáneamente en un disco de diagrama recubierto, el antecesor inmediato del TCO 1 (la abreviatura TCO significa tacógrafo).

Como miembro de una dinastía relojera de Schwenningen, Kienzle era extremadamente preciso en su trabajo y tenía un talento heredado para medir tiempos, distancias y velocidades. A lo largo de las décadas, el tacógrafo ha experimentado una evolución tecnológica y se ha adaptado a la nueva realidad según las diferentes normativas: paso a paso, la forma del reloj redondo se convirtió en una caja plana, que hoy cabe en la ranura de radio en el salpicadero.

En la actualidad, los datos del tacógrafo ya no se registran analógicamente en un disco sino que se almacenan digitalmente en tarjetas con chip y memoria interna; en algunos casos, se transfiere a la nube en tiempo real. En 2023 los datos recopilados ya no se limitarán a la velocidad, los tiempos de conducción y descanso y la distancia recorrida, sino que además serán una fuente muy importante de datos del vehículo que, con los servicios adecuados, ofrecerán un valor añadido real para la eficiencia, la seguridad y el cumplimiento.

La conquista y evolución del tacógrafo hasta la actualidad

VDO, parte del Grupo Continental desde 2007, conquistó el mercado europeo con su tacógrafo. Actualmente, millones de vehículos industriales de transporte internacional utilizan alguno de los tacógrafos desarrollados y fabricados en Villingen. Sin embargo, la gama de productos concebidos en su origen ya no consiste solo en hardware; gracias a la plataforma de gestión de flotas VDO Fleet, los dispositivos adicionales de conectividad y los nuevos servicios basados en datos de tacógrafo, Continental se ha convertido en un socio en el cumplimiento de la normativa y contribuye al aumento de la eficiencia en la logística y el transporte.

Cuenta atrás para el DTCO 4.1

Con la nueva segunda versión del tacógrafo inteligente, el tacógrafo tiene ahora, por primera vez en su historia, una función que va más allá del registro de los tiempos de trabajo y funcionamiento. El DTCO 4.1 cumple el seguimiento y la aplicación de los nuevos requisitos del paquete de movilidad de la UE, que tienen como objetivo mejorar la seguridad y las condiciones de trabajo en la logística y el transporte. Estos requisitos también incluyen las actividades de cabotaje y el desplazamiento de los conductores, en pocas palabras, actividades fuera del país de origen. "Para nosotros, el principal desafío era traducir los requisitos de Bruselas en la tecnología adecuada", explica Matthias Kliché, responsable de Requisitos Legales en el segmento de negocios de Connected Commercial Vehicles Solutions. "Y hemos tenido éxito con esto, porque el DTCO 4.1 recibió la homologación y consecuente autorización a principios de junio de 2023".

Esto significa que el próximo 21 de agosto de 2023 todos los vehículos industriales de nueva matriculación con un peso bruto superior a 3,5 toneladas deben llevar instalado un tacógrafo inteligente de segunda generación. A esto le seguirá, en los próximos tres años, la actualización y adaptación gradual de los vehículos que hagan transporte internacional. Esta obligación de actualización y adaptación a la nueva tecnología estipulada por la Unión Europea es otro hito en la historia del tacógrafo, ya que hasta ahora y con generaciones anteriores, no se ha tenido que hacer.

Para evitar retrasos y aglomeraciones en los talleres cuando las empresas de transporte y autobuses quieran instalar los nuevos tacógrafos inteligentes, Continental recomienda concertar cita con los talleres lo antes posible o aprovechar incluso las revisiones periódicas. De esta manera se reducen los tiempos de inactividad del vehículo y se cumplen los plazos pudiendo además, beneficiarse mucho antes del potente rendimiento de este nuevo tacógrafo.

Si se quieren ampliar más conocimientos sobre la historia del tacógrafo de VDO, ponen a disposición esta publicación en la que se podrá conocer mejor el origen, evolución y papel en la seguridad de las carreteras de este. Se puede leer aquí.