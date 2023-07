¿Cuáles son los principales desafíos de abrir una franquicia de restaurantes?, según Oh My Business

Las franquicias son un modelo de negocio que permite a los propietarios expandir su marca de manera rápida, eficiente y amortiguando la inversión a corto plazo. En España, el sector de la hostelería y la restauración en franquicia es uno de los más potentes en la economía. Por ejemplo, las franquicias de restaurantes son el segundo grupo de importancia por volumen, detrás de bares y cafeterías, sumando unos 88.009 locales que facturan el 3,9% PIB o, lo que es lo mismo, una facturación en torno a los 24.000 millones de euros al año, según datos de portales especialistas del sector.

La empresa Oh My Business conoce muy bien la oportunidad de crecimiento y retorno que ofrece el modelo de expansión por franquicias, así como también conoce los desafíos del mismo. La empresa, especialista en la consultoría operativa para restaurantes y hoteles, ha participado en el plan de expansión de la reconocida marca Juan Valdez y del Grupo La Hermosita, convirtiéndolos en la empresa correcta para desarrollar cualquier plan de expansión y franquicias.

¿Cuáles son los desafíos de abrir una franquicia de restaurantes? De acuerdo con los especialistas, uno de los principales desafíos para abrir una franquicia es construir un concepto bien definido, con una propuesta de valor única y atractiva tanto para el mercado de consumidores como para los inversores futuros. Los negocios deben identificar el nivel de demanda que existe en el mercado y, a partir de ellos, preparar un plan de expansión y de negocio para los inversores interesados.

Por otra parte, los propietarios deben tener en cuenta que tanto el concepto como la gestión de operativa debe construirse de forma tal que todos los procesos sean fácilmente replicable, debido a que la consistencia es un aspecto clave para asegurar el éxito de cualquier franquicia de restaurante.

Antes de abrir una franquicia, lo recomendable es contar con por lo menos 2 locales con buenos resultados, debido a que esto pone en evidencia que el concepto y la estrategia de negocio y comunicación están acorde a la demanda del mercado. De esta manera, el éxito de las nuevas franquicias en diferentes mercados o puntos geográficos es más probable.

Oh My Business se encarga de la expansión de negocios de restauración La empresa Oh My Business se caracteriza por implementar una metodología única creada con base en sus años de experiencia en el sector de la hostelería, la restauración, los eventos y las acciones de retail gastronómico. La empresa ha participado en el plan de expansión para la marca Juan Valdez, encargándose de las tiendas de Madrid, haciéndose con una de las franquicias ubicadas en el C.C. Caleido de la nueva zona urbana de Madrid. Así mismo, ha gestionado la apertura de Plenilunio y coordinado los cambios de imagen de La Gavia y Príncipe Pío. También son los responsables del plan de expansión del Grupo La Hermosita, siendo su última apertura en el Centro Comercial Xanadú.