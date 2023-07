Lefebvre Sarrut crea centros de información digital dedicados a la ESG en 6 países europeos

El grupo líder en Europa en conocimientos jurídicos y fiscales facilita a las empresas información y ayuda para desarrollar el cumplimiento de las obligaciones y criterios de desarrollo sostenible El grupo Lefebvre Sarrut, líder europeo en conocimientos jurídicos y fiscales, crea centros de información digital, que ha denominado ESG Hubs, en 6 países europeos y en los que proporciona contenidos adaptados y acordes a las necesidades e iniciativas de los mercados locales en materia medioambiental, social y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés).

El objetivo principal de esta iniciativa es permitir que las empresas puedan gestionar su actividad de manera responsable, teniendo en cuenta el impacto en el planeta, en las personas y en la sociedad en general, tomando también en consideración criterios de buen gobierno. El objetivo de esta iniciativa es ayudar y dar soporte a miles de empresas y profesionales europeos en su adaptación a los nuevos estándares de ESG marcados por la Unión Europea, que entrarán en vigor en 2024 de acuerdo a lo establecido en la Directiva de Reporte de Sostenibilidad Corporativa (CSRD).

Transición hacia un enfoque empresarial sostenible

El marco regulatorio europeo es amplio e implica el cumplimiento correcto de todo tipo de nuevas actividades en las que están involucradas los distintos departamentos internos de las compañías. Dichos departamentos requieren en ocasiones del apoyo externo de consultores dado que carecen en la actualidad de una preparación suficiente para afrontar de manera efectiva una transición correcta hacia un enfoque empresarial sostenible.

Estas conclusiones forman parte del estudio realizado por el grupo Lefebvre Sarrut en el que se concluye que las empresas europeas aún no son plenamente conscientes de los criterios ESG.

Lefebvre Sarrut se ha comprometido a proporcionar a empresas y a sus consultores, a través de estos ESG Hubs, fuentes primarias, material de capacitación, actualizaciones y un enfoque práctico en todos los temas claves relacionados con la temática. De esta forma, puede ayudarles a comprender y cumplir la nueva normativa sobre informes económicos no financieros.

Según Camille Sztejnhorn, directora de Sostenibilidad del grupo europeo: "Estos ESG Hubs son una respuesta tangible a las necesidades de conocimiento y orientación de nuestros clientes, pero también una prueba de nuestra misión de facilitar el conocimiento para una sociedad más justa, eficiente y sostenible. Al ayudar a nuestros clientes en este viaje hacia la sostenibilidad también estamos promoviendo las bases para un enfoque más ético de los negocios. Y no olvidemos que, el cumplimiento del nuevo marco normativo será una oportunidad de crecimiento empresarial para aquellas empresas que estén dispuestas a formar parte del reto".

Los ESG Hubs del grupo Lefebvre Sarrut en Europa

Los ESG Hubs ofrecen publicaciones editoriales y soluciones digitales de único acceso que incluyen herramientas de orientación e información para simplificar y optimizar las distintas fases de la gestión financiera. Además, aportan un nuevo enfoque para un marco normativo adaptado a Europa y que, a corto plazo, afectará a un total de 50.000 empresas.

- Grupo Lefebvre Sarrut

- Lefebvre Dalloz Francia

- Lefebvre España

- Larcier Intersentia Bélgica/Luxemburgo

- SDU Países Bajos

- Giuffre Francis Lefebvre Italia