La delegación canaria de Fersay cumple 10 años como líder en la venta de accesorios y repuestos para el hogar

La sede de la compañía en el archipiélago se ubica en Tenerife, desde donde distribuye a las ocho islas y a algunas regiones del norte de África Fersay Canarias, la delegación del especialista en recambios para las islas, cumple 10 años en el mercado con la satisfacción de ver incrementadas sus ventas este 2023. En estos seis primeros meses del año, la compañía ha recibido el mayor número de pedidos suministrados desde su apertura en 2013.

Fersay, que abrió su delegación en las islas en 2013, cuenta con tres empleados, está ubicada en Santa Cruz de Tenerife, en el polígono de Luz y Cía de Taco (La Laguna), muy cerca de las logísticas más importantes de la isla.

Fersay Canarias distribuye recambios para electrodomésticos y electrónica junto con el amplio surtido que ofrece la marca de accesorios y pequeño electrodoméstico de marca propia.

"Estos 10 años han sido un proceso de aprendizaje para conocer el mercado canario y consolidarse como uno de los almacenes más importantes de la isla en recambios" ha afirmado Noelia Carrasco, directora de marketing y comunicación de Fersay.

Estas instalaciones se suman a las que la compañía tiene en Alicante y a su sede central de Madrid. Fersay es una sociedad 100% española, actualmente consolidada como la empresa líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar. Se posiciona como la primera cadena de su sector en el sur de Europa con una facturación de 11,1M€ en 2022.

A nivel nacional, Fersay emplea a más de 45 empleados. En 2022, vendió más de 1.300.000 soluciones domésticas y facturó más de 11,1 millones de euros gracias a sus ventas tanto en territorio nacional como internacional.

La cadena española vende sus productos en 37 países, principalmente en Francia y Portugal. En la Península Ibérica, la compañía cuenta con 15 tiendas franquiciadas, y 75 puntos de venta corner en otros establecimientos más grandes y con negocios complementarios, además de haber iniciado su expansión en Andorra y Portugal.

Fersay cuenta en total con 7 millones de piezas en stock y asegura el suministro de todos sus productos en menos de 24 horas a cualquier punto de España y Portugal.

En los últimos años, Fersay ha apostado por la digitalización y la tecnología para mejorar aún más su servicio.

Una oferta compuesta por más de 150.000 referencias

El catálogo de Fersay está formado por repuestos, consumibles y accesorios para electrodomésticos de las principales marcas del mercado, recambios para electrónica y una gama, cada día más amplia, de unos 300 productos de marca propia.

Esta oferta está dirigida tanto a un cliente profesional, cerca de 5.500 técnicos que compran sobre todo los repuestos que necesitan para desarrollar su trabajo, como a cliente final, que puede encontrar en Fersay productos o accesorios que no necesitan intervención técnica, como cajones de frigorífico, botelleros, cestos de lavavajillas, bolsas de aspiradora, cuchilla para un robot de cocina, mandos a distancia, baterías, soportes para televisores, etc.

El concepto de negocio de Fersay atiende a una necesidad existente en el mercado, y se beneficia de la tendencia a reducir el consumo innecesario. Fersay unifica en un único establecimiento la venta de electrónica, repuestos para electrodomésticos y accesorios. En total, una oferta superior a los 150.000 recambios diferentes en stock, clasificados en tres grandes áreas, con el objetivo de satisfacer cualquier necesidad: para gama blanca, -lavadoras, frigoríficos, lavavajillas, microondas, cocción, etc.-; para gama marrón -televisores, DVD, sonido, vídeo, etc-; y pequeño aparato electrodoméstico, -hornos, sandwicheras, planchas de vapor, cafeteras, secadores, etc., entre los que la compañía vende con marca propia.

Más información sobre Fersay

Fersay es una sociedad 100% española, empresa líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar. Se posiciona como la primera cadena de su sector en el sur de Europa con una facturación de 11,1M€ en 2022.

Parte de su éxito reside en la capacidad de adaptación a los cambios ha hecho que la empresa haya evolucionado desde proporcionar un servicio técnico de reparación, hasta la venta de accesorios y repuestos para electrodomésticos del hogar y el PAE, especializándose también en servicios logísticos para multinacionales, canjes de garantías y la gestión completa de la red de servicios técnicos.

Ante las nuevas tendencias de consumo familiar, la compañía Fersay no deja de ampliar su catálogo de productos de marca propia formado por repuestos, consumibles y accesorios para electrodomésticos de las principales marcas del mercado, recambios para electrónica y una gama, cada día más amplia, de unos 300 productos de marca propia.

Más información en www.fersay.com