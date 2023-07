El tratamiento innovador de Centro Estética El Pilar que estimula el crecimiento del cabello, PRP capilar

La caída de cabello es una afección cada vez más frecuente en la población española, tanto en personas jóvenes como en adultas. Según datos del Ranking Mundial de Países con Calvicie, España se posiciona en el segundo puesto de la lista, con un 42,6 % de personas que padecen dicha problemática.

Este porcentaje de disminución del cabello en los españoles se presenta especialmente en personas de raza blanca, como lo han demostrado diversos estudios. No obstante, esta condición puede originarse por diversos factores, como hereditarios, cambios hormonales, enfermedades como la alopecia, ciertos medicamentos, radioterapia, estrés, etc.

Afortunadamente, existen alternativas médico-estéticas que ayudan a estimular el crecimiento del cabello y frenar la caída, como lo es PRP capilar, un tratamiento estético ideado para aquellas personas que sufren pérdida de cabello.

El Centro Estética El Pilar garantiza este procedimiento capilar de manera profesional, indolora y con resultados efectivos en menos de 3 meses desde su centro estético ubicado en Madrid.

PRP capilar: ¿qué es y para qué sirve? El plasma rico en plaquetas (PRP) es una fracción de la sangre que se extrae del paciente. Una vez esta es centrifugada para separar los glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas y plasma, en este caso el especialista únicamente aprovecha el plasma rico en plaquetas, el cual contiene una gran cantidad de sustancias llamadas “factores de crecimiento”, que promueven la migración y división celular.

Este biológico autólogo se inyecta en todo el cuero cabelludo o en las zonas más afectadas, actuando como un estimulador capilar que acelera el crecimiento del cabello y frena la caída del pelo. Esta técnica novedosa ayuda a regenerar el folículo piloso en la zona previamente filtrada, transfiriendo un mayor número de nutrientes y aumentando la multiplicación celular.

Además, la aplicación de este tratamiento en el cabello promueve la formación de elastina, ácido hialurónico y colágeno, así como también fomenta la vascularización de los folículos pilosos, acelerando y estimulando la regeneración de los tejidos.

Centro Estética El Pilar, 38 años devolviendo la seguridad a sus pacientes a través de tratamientos capilares Con 38 años de experiencia en el sector de la medicina estética, el Centro Estética El Pilar es una clínica en Madrid que ofrece entre sus tratamientos estéticos, el PRP capilar, por un valor de 95,00 € por sesión. Un tratamiento que, según los especialistas, está dirigido a aquellas personas que buscan una solución natural y efectiva para combatir la caída del cabello y propiciar la regeneración capilar.

El procedimiento tan solo dura 20 minutos, no requiere anestesia y la recuperación es inmediata. Además, el centro está conformado por un equipo de profesionales titulados y con experiencia que hacen una previa valoración gratuita al paciente, para así determinar cuál es la causa de su pérdida de cabello y el número de sesiones que este requerirá para obtener óptimos resultados.

Este centro se encuentra en C/ Modesto Lafuente 57, 28003 Madrid, y se alza como un espacio que cuenta con tratamientos novedosos e instalaciones modernas, privadas y altamente equipadas, donde los pacientes pueden sentirse a gusto durante su visita.