En la actualidad, el deporte cumple un papel fundamental en la vida de las personas, ya que no solo sirve como una forma de entretenimiento y recreación, sino que propicia el bienestar físico y mental. No obstante, quienes practican disciplinas como pádel o crossfit tienen un alto riesgo de sufrir molestias debido a las condiciones de la pista, la falta de técnica o a la alta intensidad de los ejercicios, entre otras razones.

En este contexto, el osteópata ofrece diversos abordajes para las personas que hayan sufrido daños en el deporte ayudándolos a entrenar sin dolores ni limitaciones.

¿Cuáles son las molestias más comunes provocadas por el pádel y el crossfit? Si bien la práctica deportiva es recomendable para llevar adelante una vida saludable a nivel físico y mental, ninguna persona se encuentra exenta de sufrir dolores en el deporte. En este sentido, existen algunas disciplinas que, si no se realizan con las precauciones necesarias, conllevan un gran riesgo de sufrir algún tipo de lesión. Tal es el caso del pádel y el crossfit, actividades recreativas que suman cada vez más fanáticos en España, siendo una opción interesante para los individuos de ente 30 y 50 años que buscan mantenerse activos físicamente.

De este modo, entre las molestias más comunes derivadas de estas prácticas es posible mencionar la sobrecarga y dolores en los codos y hombros debido principalmente a la mala técnica y los problemas en las rodillas causados por las paradas y arranque bruscos en el pádel o por la sobrecarga de peso en el caso del crossfit. Asimismo, quienes practican estos deportes presentan frecuentemente dolores en las muñecas y en la columna lumbar, entre otras zonas afectadas.

Encontrar el equilibrio del cuerpo, de la mano del osteópata Enrique Cheng Durante su experiencia como entrenador personal y especialista en nutrición deportiva, Enrique Cheng comenzó a preocuparse por cómo abordar los dolores en el deporte con el objetivo de mejorar la salud integral de sus alumnos.

De este modo, este profesional decidió formarse en osteopatía estructural, visceral y craneal para ayudar a las personas a recuperar la seguridad y libertad de movimiento en sus articulaciones y musculatura.

Así, este osteópata trabaja para encontrar las restricciones que evitan que el cuerpo se mueva con fluidez y en armonía, estimulándolo para que el organismo actúe y vuelva al estado de salud y bienestar anterior. Para ello, Enrique Cheng utiliza diversas técnicas como masajes, inhibiciones musculares y estiramientos, además de abordajes faciales, manipulaciones articulares y facilitación neuromuscular propioceptiva, entre otras.

Las personas que hayan sufrido molestias en el deporte pueden buscar un abordaje osteopático efectivo.