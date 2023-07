Paccari contribuye a postular Ecuador y su industria chocolatera como una de las mejores del mundo

Paccari nació con el objetivo de postular a Ecuador como uno de los mejores productores de chocolate de alta calidad, consiguiendo más de 400 reconocimientos por sus logros y la excelencia de sus productos Ecuador es líder en la producción de cacao y cuna original del mejor cacao a nivel mundial, con un 65% del mercado gracias al famoso cacao fino de aroma. Santiago Peralta, co -fundador de Paccari y conocedor de la historia de amor entre la región y el cacao fundó, junto a Carla Borbotó, la compañía en 2002 con una clara misión: poner a Ecuador en el mapa de los productores de chocolate de alta calidad y no sólo de su "cacao fino de aroma", concibiéndola desde sus inicios como una empresa sostenible y con responsabilidad social.

Santiago Peralta forma parte de la nueva generación de latinoamericanos que produce productos de alta calidad elaborados y acabados en Ecuador, "rompiendo la cadena de ser solo exportadores de la materia prima a otros países", señala su fundador. En cinco años la compañía logró revolucionar la industria tanto en Ecuador como en América Latina, creando un modelo transparente de fabricación llamado "del árbol a la barra", de la que se benefician más de 4.000 familias y que está basado en los siguientes valores: innovación, responsabilidad social y ecológica, y comercio directo con agricultores certificados a lo largo del país. Además, al ser la única empresa que trabaja con cacao biodinámico, Paccari cuenta con la prestigiosa certificación Demeter Biodynamic Certification, el más alto reconocimiento de sostenibilidad, que garantiza que sus procesos de producción emplean un método de agricultura que va más allá de los criterios orgánicos, utilizando técnicas innovadoras como la aplicación de preparados naturales en cantidades homeopáticas, que equilibran los ciclos de los cultivos para hacerlos más productivos y disminuir la presencia de enfermedades. Aprender sobre los ritmos de la naturaleza y cómo mejorar la salud y productividad, además te tener la habilidad de reconocer la debilidad en el sistema y fortalecer a la granja como todo un organismo, es clave", afirma Peralta.

Del mismo modo, desde su origen el eje vertebrador de la empresa ha sido la preservación del medioambiente y el respeto por las comunidades locales de Ecuador. Por este motivo, se impulsan una serie de iniciativas para mejorar la calidad de vida de las personas de la comunidad ecuatoriana, sin olvidar la preservación de la naturaleza, como el Proyecto Linterna, que promueve la energía sostenible.

Paccari ha ido dando pasos cautos, pero firmes, con el propósito siempre presente de convertirse en el motor – el mejor-, de la industria chocolatera del país; no solo por su volumen de negocio, sino por todos los procesos e innovaciones que lleva a cabo en todos sus proyectos e iniciativas, por su extensivo cuidado de las materias primas y por su apoyo a los agricultores que son los que manejan una especial sensibilidad y tienen la observación experta de las interacciones que tienen lugar en la naturaleza.

Todo esto ha llevado los ha llevado a obtener más de 400 reconocimientos por su extraordinaria calidad y a estar presentes en 40 mercados a nivel global. Paccari ha sido una fuerza impulsora del cambio que, a través de su actividad económica, ha logrado mejorar la vida de muchas familias que ahora viven dignamente de la industria chocolatera.

Su lema está presente en cada una de sus decisiones y gracias a ello, Paccari ha logrado que Ecuador sea un referente para el sector del chocolate y un ejemplo para muchas empresas e instituciones.

Sobre Paccari

Paccari es una empresa que en el año 2022 cumplió dos décadas de trayectoria. Se destaca por su modelo de negocio de triple impacto, logrando equilibrio social, ambiental y económico, a través de su línea de chocolate 100% orgánico, y otros productos alimenticios que provienen de una producción sostenible bajo procesos orgánicos y biodinámicos, en fincas certificadas. Paccari promueve el movimiento "del árbol a la barra", cultivando una relación directa con alrededor de cuatro mil agricultores de pequeña escala, responsables de cuidar la biodiversidad y la calidad de los productos, compromiso por el que reciben un precio premium. La marca está presente en más de 40 mercados alrededor del mundo y ha recibido cerca de 400 premios por la calidad y características únicas de su chocolate.

Más información en: https://www.paccari.com/