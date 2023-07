Teapayment es un Great Place To Work®

Por segundo año consecutivo, la empresa ha sido galardonada con la certificación "GPTW", reconocida internacionalmente TeaPayment, una dinámica startup de soluciones de pago digital, ha anunciado hoy que ha sido certificada como "Great Place To Work®" por segundo año consecutivo por el © Great Place To Work ® Institute, conocido como "la Autoridad Global en Cultura Laboral". La certificación es un testimonio del compromiso inquebrantable de la empresa por crear una cultura de trabajo positiva e integradora, en la que los empleados se sientan valorados y apoyados.

El premio se basa en una exhaustiva encuesta realizada a los empleados de TeaPayment, en la que se evaluaron la cultura, el liderazgo, la confianza y las oportunidades de crecimiento y desarrollo de la empresa. TeaPayment recibió altas puntuaciones en todas las categorías, y los empleados elogiaron el enfoque de la empresa en la innovación y su capacidad para tender puentes entre la tecnología y el toque humano.

"Estoy absolutamente encantado de que la empresa haya recibido este premio. Es un triunfo tanto a nivel empresarial como personal", declaró Marc-Anthony Hurr, Consejero Delegado de TeaPayment. Quienes conozcan desde los orígenes sabrán el terreno que se ha recorrido para llegar hasta aquí, para cultivar el cuidado genuino por los demás y la pasión por lo que se hace para aportar valor a la sociedad.

Marc Anthony Hurr añadió: "Esto demuestra que la visión, el crecimiento sostenible y el bienestar de los empleados son complementarios y no opuestos. En Teapayment, se cree fundamentalmente que la capacidad humana de atención y compasión debe estar presente en las acciones diarias y que éste es un principio básico para el éxito duradero".

El énfasis de TeaPayment en la cultura y el compromiso de los empleados es evidente en sus innovadoras soluciones de pago, que permiten transacciones seguras y fluidas a través de múltiples canales. El equipo directivo de la empresa se dedica a fomentar una cultura de respeto, colaboración e innovación, en la que los empleados puedan prosperar tanto personal como profesionalmente.

"Es maravilloso contar la certificación 'Great Place to Work' por segundo año consecutivo", ha declarado Cristiana Sena, responsable de RRHH de TeaPayment. "La cultura es la piedra angular del éxito, y se está comprometido a proporcionar a los empleados el apoyo y los recursos que necesitan para sobresalir en sus funciones. Se reconoce la importancia del toque humano en todo lo que se hace. Es un orgullosos haber creado un lugar de trabajo donde la tecnología y la humanidad se unen para ofrecer soluciones y servicios de pago excepcionales a los clientes".

TeaPayment mantiene su compromiso de invertir en sus empleados y en su cultura para garantizar que TeaPayment siga siendo un "Gran lugar para trabajar" en los años venideros.

La empresa invita a echar un vistazo a su perfil de Linkedin para ver puestos vacantes.