FUJIFILM Sonosite presenta el ecógrafo totalmente táctil para POCUS Sonosite ST

FUJIFILM Sonosite, Inc., líder mundial en soluciones de ecografía en el punto de atención (POCUS) ha añadido a su vanguardista cartera de sistemas el lanzamiento de Sonosite ST, diseñado y desarrollado para mejorar los flujos de trabajo de las intervenciones Este sistema, diseñado teniendo en cuenta el ajetreado trabajo diario del médico que realiza intervenciones, ofrece una nueva interfaz totalmente táctil de 21 pulgadas, una gran área de imagen de 12,5 pulgadas, optimización de ajustes automatizada para cada tipo de examen, Software de Visualización de Aguja automático (SNP) y muchas más novedades. Sonosite ST también comparte la misma familia de transductores con Sonosite PX y Sonosite LX para mantener la compatibilidad entre sistemas.

"Como creadores de la ecografía POCUS, hemos pasado los últimos 25 años trabajando con clientes del sector de la medicina para innovar y avanzar en el uso de los ecógrafos a pie de cama del paciente", ha afirmado Rich Fabian, Presidente y CEO de FUJIFILM Sonosite. "Una vez más, esta colaboración ha dado como resultado un ecógrafo dirigido para las necesidades de los médicos intervencionistas, diseñado para ahorrar tiempo, aumentar la seguridad y mejorar los resultados".

"En la situación actual en la que los hospitales se enfrentan a retos sin precedentes en cuanto a la dotación de personal clínico, creemos que Sonosite ST tiene el potencial para mejorar la experiencia tanto del médico como del paciente, a la vez que optimiza los resultados", dijo Fabian. "Estoy seguro de que Sonosite ST se convertirá en la herramienta referente para los médicos especializados en intervenciones", añadió Fabian.

Sonosite ST cuenta con exámenes optimizados para los procedimientos guiados por POCUS más frecuentes, entre los que se incluye la realización de bloqueos nerviosos en anestesia regional, el acceso vascular en medicina de urgencias y las punciones en las articulaciones en el cuidado musculoesquelético. Permitiendo a los médicos intervencionistas acceder rápidamente a los preajustes adecuados para sus procedimientos con solo tocar un botón y disponer a mano de las optimizaciones, anotaciones y medidas más necesarias para simplificar su flujo de trabajo.

"Durante mi trabajo he visto como el valor del POCUS ha sido sobradamente demostrado y estoy emocionado de ver que se está convirtiendo en una práctica habitual para las intervenciones con agujas en diversas especialidades sanitarias, como anestesia, acceso vascular, musculoesquelética, y muchas más", declara el anestesiólogo Dr. David Auyong. "Estoy impaciente por la llegada del nuevo Sonosite ST, que llevará el valor del POCUS un paso más allá para los médicos encargados de las intervenciones, priorizando y dinamizando el acceso a exámenes intensivos con una claridad de imagen espectacular".

Al igual que con todos los sistemas POCUS de FUJIFILM Sonosite, Sonosite ST se ha elaborado con estándares rigurosos de durabilidad, fiabilidad y facilidad de uso. Los transductores se someten a pruebas de caída desde un metro y la superficie de trabajo está sellada hasta el borde para simplificar la limpieza y la desinfección. Además, Sonosite ST proporciona una garantía de 5 años líder en el mercado, lo que se traduce en una gran reducción del coste de propiedad a lo largo de los años.

Más información sobre Sonosite ST en https://www.sonosite.com/products/sonosite-st.

Acerca de FUJIFILM Sonosite

FUJIFILM Sonosite, Inc. es pionero y líder mundial de ecografía en el punto de atención, y líder de la industria en tecnología de microultrasonido de ultrafrecuencia. La compañía, cuya sede central se encuentra en las proximidades de Seattle, cuenta con una red de distribución mundial presente en más de 100 países. Los equipos portátiles y compactos de Sonosite están extendiendo el uso de la ecografía en todas las especialidades médicas al llevar de manera rentable la ecografía de alto rendimiento al punto de atención del paciente. Si se desea más información, visitar www.sonosite.com/es.

FUJIFILM Holdings Corporation, Tokio, aprovecha su profundo conocimiento y sus tecnologías patentadas para ofrecer valor a partir de la innovación en sus productos y servicios en los segmentos comerciales de atención médica, materiales, innovación comercial e imágenes. Su incansable búsqueda de la innovación se centra en proporcionar valor social y mejorar la vida de las personas en todo el mundo. Fujifilm está comprometida con el cuidado del medio ambiente y la buena ciudadanía corporativa. Para obtener más información sobre el Plan de valor sostenible de Fujifilm 2030, hacer clic aquí. Al terminar el ejercicio fiscal, a 31 de marzo del 2023, la compañía había tenido unos ingresos globales de aproximadamente 2,9 billones de yenes (21 mil millones de dólares estadounidenses a una tasa de cambio de 134 yenes por dólar). Si se desea más información, visitar www.fujifilmholdings.com.

