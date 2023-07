Julio se convierte en el mes donde hay más demanda de préstamos para vacaciones en España

En lo que llevamos de año, julio se ha convertido en el mes en el que se han registrado más solicitudes de préstamos y créditos para vacaciones por parte de los españoles. La demanda de este tipo de financiación se ha visto incrementada notablemente debido, básicamente, a las vacaciones de verano, según recoge un estudio interno elaborado por Cofidis, entidad financiera especializada en la concesión de créditos al consumo y en la financiación de proyectos a particulares.



El Observatorio Cofidis de Economía y Sostenibilidad en el Hogar, recientemente publicado, señala que 8 de cada 10 españoles no quiere renunciar a las vacaciones, a pesar de que, a casi la mitad de los hogares españoles, la inflación les ha supuesto cambios significativos en su estilo de vida. Según este estudio, el 33% de estos hogares ha tenido que cambiar algún aspecto importante y el 12% no puede mantener el estilo de vida que llevaba.

Así pues, los préstamos y créditos para viajes se han convertido en la solución para financiar las vacaciones a la que más recurren muchos españoles que no han podido ahorrar durante el año o prefieren destinar sus ahorros a otros fines de primera necesidad.

Sin embargo, según revelan datos internos de la compañía, aunque el número de solicitudes se ha incrementado en Cofidis, de manera paralela, también ha crecido el número de peticiones rechazas por parte de la entidad financiera.

“Por más que pedir un préstamo para poder financiar unas vacaciones parezca una buena opción, es crucial recordar que este tipo de ayudas financieras deben de ser manejados de manera responsable, tanto por parte de quienes las solicitan como de las entidades financieras que las ofrecemos”, ha señalado Anna Golsa, directora de Digital Business y Marketing de Cofidis. En este sentido, la directiva ha añadido: “En Cofidis hacemos un ejercicio de responsabilidad para evitar que perfiles más frágiles se encuentren con un problema de endeudamiento con un proyecto como pueden ser unas vacaciones”.

En cuanto al perfil mayoritario del cliente que acude a este tipo de ayuda para financiar sus vacaciones, éste suele varón, de unos 43 años, asalariado, que vive de alquiler y está casado. Respecto a la localización geográfica, el mayor número de solicitudes son de residentes en Cataluña, Madrid, Andalucía o la Comunidad Valenciana.