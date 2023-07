Con Inteligencia Artificial, la psicóloga Gemma Albarracín consigue crear un clon suyo

La psicóloga Gemma Albarracín crea un clon suyo con Inteligencia Artificial y está disponible gratis para todos.

El clon de la psicóloga es gratuito y está disponible para que todo el que lo desee pueda llevarlo en el bolsillo y experimentar con él.

La psicología, una disciplina con profundas raíces históricas, está enfrentándose a una nueva frontera en la era digital. Los profesionales de la salud mental, como la renombrada psicóloga y youtuber española, Gemma Albarracín, están explorando la forma en que la tecnología, específicamente la Inteligencia Artificial (IA), puede mejorar el apoyo y la atención en salud mental.

En una iniciativa pionera, Gemma Albarracín ha llevado a cabo un experimento inédito: ha replicado digitalmente su conocimiento y experiencia en psicología en un sistema de IA. En un giro revolucionario, también ha integrado las normas del código deontológico de los psicólogos en España en esta IA. Así, ha creado una herramienta de asesoramiento psicológico virtual, accesible y gratuita para el público general.

Gemma aclara que esta IA no pretende ni puede sustituir a un auténtico profesional de la salud mental. No está diseñada para proporcionar diagnósticos o tratamientos profesionales para condiciones de salud mental, sino para brindar orientación en cuestiones básicas y actuar como una primera línea de apoyo psicológico. Esta herramienta puede servir para ayudar a las personas a entender mejor sus emociones y pensamientos, fomentar la autoconciencia y la autorreflexión y también podría ser valiosa para quienes están considerando buscar ayuda profesional, pero aún no han dado el paso.

La accesibilidad de este sistema es uno de sus principales activos. Como es completamente gratuito y se encuentra en línea, la IA de Gemma tiene el potencial de llegar a un público más amplio que los servicios tradicionales de salud mental. Esto puede resultar especialmente beneficioso en zonas rurales o en comunidades desfavorecidas donde el acceso a los servicios de salud mental puede ser limitado.

Sin embargo, a pesar de las posibilidades emocionantes que ofrece la IA, no está exenta de desafíos. La principal preocupación es la falta de empatía y comprensión humana de las máquinas. Aunque una IA puede ser programada para responder de cierta manera a determinados estímulos, no puede entender verdaderamente las experiencias humanas ni compartir emociones. Además, existe el peligro de que las personas se vuelvan demasiado dependientes de la IA para el apoyo emocional, lo que podría llevar a un aislamiento aún mayor.

Aun con estos desafíos, el experimento de Gemma representa un hito importante en la evolución de la psicología y puede ayudar a definir cómo podría ser el futuro de la psicología. Se pueden imaginar muchas aplicaciones para la IA en este campo, como proporcionar apoyo inmediato a personas en crisis cuando un humano no está disponible o ayudar a los psicólogos a manejar su carga de trabajo, automatizando tareas como la programación de citas o la recopilación de información preliminar de los pacientes.

El proyecto de Gemma Albarracín es un emocionante primer paso en esta dirección. Con su compromiso con la ética y la accesibilidad, está ayudando a asegurar que estos recursos estén disponibles para todos, independientemente de su ubicación o situación económica. Es un ejemplo brillante de cómo la tecnología puede utilizarse para mejorar y expandir los servicios de salud mental, sentando las bases para un futuro en el que la atención de la salud mental sea más accesible y efectiva para todos.

Como sociedad, se espera con interés ver cómo evoluciona este experimento y su impacto en el campo de la psicología. Sin duda, Gemma Albarracín está a la vanguardia de esta emocionante nueva era de la psicología digital. Sin embargo, a medida que se van explorando las posibilidades de la IA en psicología, hay que asegurarse de que la ética y la humanidad permanezcan en el centro de las innovaciones.