Ferretti se alía con Franquicias Que Crecen para continuar con su expansión por toda España

Ferretti, franquicia líder en helados artesanos, planea inaugurar diez nuevos locales cada año Ferretti, marca líder en helados artesanales, ha elegido a Franquicias Que Crecen como su aliado para acometer su ambicioso objetivo de expansión. La empresa catalana, que actualmente cuenta con una treintena de locales en España, se prepara para llevar a cabo entre ocho y diez nuevas aperturas al año. Además, sus planes de crecimiento para el futuro se centran en la inauguración de nuevos negocios en diferentes países de Europa. Con la colaboración de Franquicias Que Crecen, la principal consultora en comercialización y desarrollo de franquicias, Ferretti espera alcanzar este propósito con éxito.

Con más de 20 años en el mercado, Franquicias Que Crecen ha asesorado con éxito a numerosas marcas en su crecimiento y expansión, brindando un enfoque estratégico y profesional para maximizar el potencial de cada franquicia. El modelo de franquicia permite a los propietarios de negocios emergentes beneficiarse de una marca reconocida y de la sólida experiencia de los demás franquiciados, lo que facilita la entrada a quienes comienzan.

Sabrina López, Socio y Directora de Operaciones de Franquicias Que Crecen, afirma que "al aprovechar el conocimiento y la experiencia del equipo de la consultora, Ferretti se asegura contar con un respaldo sólido en áreas fundamentales como la selección de ubicaciones, el desarrollo operativo, el marketing y la promoción". Esto permitirá a la franquicia mantener la calidad de sus productos mientras expande su presencia en el mercado nacional. "Confiamos en que, con nuestra experiencia, podremos ayudarles a alcanzar sus objetivos de crecimiento".

Ferretti es un concepto de restauración Fast&Casual basado en su pasión por el Mediterráneo. Dio sus primeros pasos en 2001 y en la actualidad, se ha posicionado como la franquicia líder en heladería artesana en España. Sus 30 locales están distribuidos principalmente en Cataluña, aunque también cuenta con presencia en la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana o Murcia.

Ferretti basa su modelo de negocio en tres tipos de locales: heladería de impulso o take away, cafetería-heladería y restaurante. Aunque su producto estrella es el helado artesano, su oferta gastronómica de también incluye cafés, crepes, pizzas o ensaladas en los que cada ingrediente destaca por su frescura.

El valor diferencial de Ferretti son los helados artesanos que se elaboran en el punto de venta de forma fácil y rápida mediante Easycream. Este exclusivo sistema, desarrollado por la marca, conserva los ingredientes naturales a temperatura ambiente hasta el momento de la elaboración del helado. De esta manera, Ferretti consigue un producto de alta calidad, homogéneo en todos sus establecimientos, que no requiere mano de obra especializada y no ocupa grandes espacios de cámara de conservación en el punto de venta.

Los amantes de los helados de calidad podrán disfrutar próximamente de los nuevos locales de Ferretti en diferentes ubicaciones de España. Esta expansión representa una oportunidad única para que más personas puedan deleitarse con el sabor de los helados artesanos que la franquicia ofrece.

Sobre Franquicias Que Crecen

Franquicias Que Crecen es la consultora líder en Iberoamérica con una trayectoria de más de 20 años de experiencia en comercialización y desarrollo de franquicias. Con presencia en Argentina, México, Ecuador y España, en Franquicias Que Crecen asesoran a las marcas construyendo cadenas de franquicias. Actualmente representan a marcas como No Mames Wey, Mostaza, La Birra Bar, Tostado, Ferretti o Tio Bigotes