¿De qué manera solicitar placas rojas?, con Atlántica Garantía S.A.

Atlántica Garantía S.A. es una empresa que se dedica a la tramitación de garantías mecánicas para coches nuevos o de segunda mano, motocicletas y ciclomotores. También ofrecen el servicio de extensión de garantías de marca, asistencia legal, gestión de pólizas flotantes y placas rojas en vehículos nuevos o usados, mediante la correduría Thites XXI perteneciente al grupo Atlántica.

Las rojas forman parte de los 13 tipos de placas que se usan en España, lo cual significa que el coche en cuestión dispone solo de un permiso temporal para circular. Existen dos clases: ‘S’ para vehículos no matriculados en el país y ‘V’ para coches en baja temporal por transmisión.

Condiciones y requisitos para solicitar placas rojas Los vehículos no matriculados en el país son aquellos importados que no cuentan con un registro definitivo y los de baja temporal por transmisión son aquellos que no van a ser usados por largo tiempo, pero que volverán a utilizarse en el futuro.

Para acceder a este tipo de placas, la legislación vigente exige una serie de requisitos. La primera es rellenar una solicitud oficial impresa, que deberá contar con soporte del pago del Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Asimismo, deberán consignarse justificante del pago de la tasa del 1.4 y licencia municipal de apertura de establecimiento de actividad relacionada con el vehículo.

Las empresas que requieran de placas rojas para realizar tareas de ensayos de investigación o pruebas con el vehículo deberán presentar documentos adicionales. En primer lugar, la acreditación de estar en posesión previa del permiso temporal de empresa y, en segundo lugar, justificar por escrito la necesidad de la solicitud. El trámite lo debe realizar el titular del vehículo o cualquier persona autorizada en su nombre.

Las placas rojas duran un año y son improrrogables En Atlántica Garantía S.A. advierten que las placas rojas son permisos temporales que tienen limitaciones de tiempo y espacio muy importantes.

Por una parte, como permiso de circulación temporal, este se concederá por un período de un año improrrogable. Ese lapso comienza a correr a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de su expedición.

Por otra parte, las placas rojas no implican un permiso de circulación normal, ya que el vehículo en cuestión solo podrá transitar los trayectos autorizados. Cuando se conduzcan estos coches, se debe portar siempre el Permiso temporal y el Boletín de Circulación rellenado por el titular del mencionado permiso. En los casos de transmisión de vehículo también deberá llevar la respectiva Tarjeta de Inspección Técnica.

La tramitación para obtener las placas rojas se puede realizar por la internet, a través del Registro Electrónico. Para hacerlo es necesario seguir una serie de pasos para lo cual es necesario informarse previamente de todo lo concerniente al proceso.