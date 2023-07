Empresas líderes requieren nuevos colaboradores sostenibles en la distribución de Última Milla

Empresas líderes desarrollan un nuevo enfoque para descarbonizar la Última Milla en Barcelona, una innovadora línea encabezada por la empresa CARGOBICI, que busca eficientar las operaciones al mismo tiempo que contribuye a la sostenibilidad social y ecológica. Desde que a mediados de 2021 se puso en marcha el plan hasta la fecha, esta colaboración se ha traducido en más de 1 millón de kilos entregados a más de 4.500 puntos de venta de Barcelona. En la actualidad, la media diaria se sitúa por encima de las 14 toneladas y los 250 puntos de venta visitados. Un ahorro de huella de carbono casi de 80 toneladas y un impacto directo sobre los niveles de ruido, de emisión de partículas, de ahorro de energía y seguridad vial.

"Nuestra apuesta por la movilidad sostenible refleja el compromiso de la compañía por la preservación del medioambiente y la búsqueda continua de soluciones que mejoren la calidad de vida de las personas", ha afirmado Pedro Marín, director de Logística y Planificación de Pascual. De este modo, “en Pascual continuamos trabajando para dar lo mejor para el futuro de la alimentación y lo hacemos implementando soluciones innovadoras que nos permitan seguir teniendo un impacto positivo a lo largo de toda la cadena de valor”, ha añadido Marín.

En el pasado Salón Internacional de la Logística, donde presentaron al sector el proyecto colaborativo liderado por CARGOBICI, Marín insistió en que “la base de la innovación es la colaboración”, como la que define a un proyecto que busca nuevos partners que tengan la necesidad de hacer este tipo de entregas de una forma sostenible. “Esto ya no es una prueba, es una alianza estratégica que está logrando realizar casi 4000 entregas al mes, que representan el 4% total del peso en kilogramos transportados por Pascual en Barcelona y el 16 % de las visitas”, afirma Marín.

Un caso similar al de Bimbo, que lleva dos años trabajando con la empresa catalana. Su alianza le ha permitido aumentar la capilaridad de su equipo comercial allí donde no llegaba su modelo tradicional, aumentando en más de 500 los establecimientos a los que suministran su portfolio.

El director de Go To Market de Bimbo, Alberto López, afirma que “llevamos dos años empujando este proyecto, este nuevo modelo de reparto nos permite explorar nuevas formas de llegar al mercado, lo que para una empresa como Bimbo es todo un reto. Y los resultados no pueden ser mejores”.

Ambas compañías quieren expandir un proyecto que ha dado muy buenos resultados en Barcelona a otras ciudades como Valencia, Sevilla y Madrid, en un salto de escala en el que buscan involucrar a otras grandes compañías del sector.

CARGOBICI realiza distribución de Última Milla enfocada a empresas de Food Service para entregas especializadas en sector HORECA y pequeñas tiendas de alimentación no organizada, junto a otras verticales de negocio (farma, B2C de suscripción, logística inversa…) dispone de tres microhubs en Barcelona en el eje de Gran Vía, más un cuarto que acaba de abrir en L’Hospitalet de Llobregat.

En estos microhubs, se realiza el cross docking desde los almacenes de los clientes y se realiza el picking de los pedidos (se despaletiza) en colaboración con el centro especial de empleo Can Cet, que da oportunidades laborales a personas con algún tipo de diversidad funcional. Gracias al software de desarrollo propio consiguen reducir a mínimos el error humano y permiten la planificación de rutas en flujo tenso, con el foco en la concentración de pedidos o la densidad de las entregas.

El reparto se realiza con cargobicis eléctricas de diseño danés y fabricación propia en Barcelona que pueden transportar por ruta entre 100 y 250 kilogramos, y actualmente cuentan en plantilla con 17 repartidores, de los que un 20% son mujeres.