Las expertas en belleza de marcas como Byoode, Perricone MD y Medik8 destacan la importancia de hacer un cambio de armario 'beauty' en verano

Según las expertas, si se usan los mismos productos en primavera que verano se está cometiendo un error con mayúsculas Ha llegado el verano y es época de vacaciones. En el neceser, lo único que va diferente con respecto a la rutina del resto del año es que, quizás, se haya incluido más productos o cantidad de protectores solares. ¿Es este el caso? Pues quizás se está cometiendo un error, ya que "las condiciones de la piel cambian drásticamente en verano, consecuencia de un cambio de rutinas, de ambiente, de dieta y de las situaciones extremas a las que la exponemos, sobre todo en el mar y las piscinas", defiende Isabel Reverte, directora técnica de Rosalique. Puesto que las temperaturas y rutinas del verano son diferentes, los productos que se aplican en la piel también deberían serlo en los meses de mayor calor. ¿En qué se traduce? En que se debe hacer cambio de armario, como ocurre con el de la ropa.

¿Cómo está la piel en verano?

"Mientras que en invierno la piel suele resecarse por un daño de la función barrera a causa del frío extremo, en verano suele aparecer lo opuesto, presentándose las pieles con un aspecto más graso por un exceso de componentes de base oleosa y, al mismo tiempo, tienden a verse deshidratadas", comenta Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode. Esto se debe a que ciertos productos, como "los protectores solares suelen suponer un aporte de lípidos a la piel, puesto que la mayoría de los SPF son liposolubles. También, aspectos como el sudor, pueden ser determinantes en que la piel se presente más grasa", comenta Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza. Por último, algo que es muy común ver en verano es una presencia mucho más marcada de puntos negros, "consecuencia directa de no limpiar bien los productos de protección solar por la noche con limpiadores adecuados y con mayor capacidad de arrastre", apostilla la cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD, Raquel González.

¿Qué tipo de productos es más recomendable usar?

Por un lado, no habría que decir que lo primero que la piel necesita en verano es SPF, SPF y SPF, porque lo más normal es que se sobreexponga al sol. Por otro lado, se debe tener un producto antioxidante a partir de principios como la vitamina C, "pero si en invierno usas sueros de vitamina C más oleosos, en verano se recomienda que sean más ligeros y a base de agua, así se evita un acabado pesado en la piel con el SPF", comenta Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza.

En cuando a la hidratación, mientras que la piel se suele ver más grasa por usar SPF, sobre todo, lo que sí se suele ver es falta de agua. Es por ello que se debe darle de beber y sus ingredientes favoritos para ello son "el ácido hialurónico, la urea, el pantenol o el bisabolol, grandes humectantes que suponen un repuesto de agua en la piel y ayudan a mantenerla equilibrada sin cogestionarla", expone Bella Hurtado, directora técnica de Boutijour. En este sentido, las expertas suelen recomendar "sueros hidratantes o cremas de tipo gel, que serán menos densas y congestionarán menos la piel", resuelve Natalia Abellán, directora técnica de Ambari.

Ya se le ha dado a la piel protección e hidratación. ¿Qué falta? Reducir la presencia de puntos negros, más propia del verano por el motivo que comentaba antes Raquel González. Esto se resuelve de varias maneras: "primero, con limpiadores de tipo oleoso, que retirarán mejor el SPF de la piel para evitar que se deposite en ella, congestionando los poros. Segundo, con exfoliantes suaves que limpien los poros y hagan una renovación ligera de la piel", añade Sonia Ferreiro, de Byoode.

Los favoritos de las expertas

Para darle agua a la piel

Con vistas a no saturar la piel, hay que darse cuenta de que lo que más le gusta en verano son los sueros y cremas ligeras. Se recomienda apostar por uno rico en vitamina C de efecto antioxidante, que además prevendrá y tratará la posible pigmentación. No hay que olvidar, por otro lado, un buen suero o crema hidratante rico en humectantes como el ácido hialurónico.

Daily Vitamin C de Omorovicza, con vitamina C ligera a base de agua. 120€ en Purenichelab.com

Hyaluronic Intensive Moisturizer, gel-crema con tres tipos de ácido hialurónico y DMAE. 77,25€ en Perriconemd.es

Para retirar el SPF de manera eficiente

La mayoría de los SPF, igual que el maquillaje, tienen una base de tipo oleosa, es por ello que se consiguen retirar mucho mejor con bálsamos o aceites. Es este el principal motivo por el que las expertas suelen estar siempre de acuerdo en recomendar una rutina de doble limpieza por la noche.

Metamorphosis of Narcisus es un bálsamo desmaquillante efectivo que primero se trabaja en seco, disolviendo impurezas. Después, hay que añadir agua y ese aceite se convertirá en una leche limpiadora que, finalmente, se retira aclarando. 39€ en Byoode.com

Lotus Leaf Cleansing Gel es el gel perfecto para el segundo paso de limpieza en verano, ya que es muy rico en antioxidantes botánicos de origen coreano. 33€ en Purenichelab.com

Exfoliación suave de la piel

"¿Eres de las que no se quieren exfoliar porque 'les quita el moreno'? Pues deberías cambiar ya de parecer, ya que una correcta exfoliación puede ayudarte en verano a que la piel esté menos grasa, además de evitar los puntos negros, las manchas solares o el pelado de la piel si te quemas", comenta Marta Agustí, técnica cosmética y asesora en Purenichelab.com. Usar un tónico o esencia exfoliante puede ser una manera fácil de implementarlo en la rutina.

AM Ambari Active10 Essence es una esencia que se usa de dos a tres veces por semana y exfolia la piel con un 10% de alfahidroxiácidos. Además, ayuda a calmarla si la piel se ha quemado con CBD. 105€ en Purenichelab.com

Press & Glow de Medik8 mejora la luminosidad de la piel y hace una exfoliación suave. Es un tónico de uso diario que trabaja con la gluconolactona, un polihidroxiácido perfecto hasta para pieles sensibles. 35€ en Medik8.es