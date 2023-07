TrustCloud ofrece las claves de cómo la Ley Europea MiCA cambiará el mercado de las criptomonedas

Esta nueva ley dirigida a los Mercados de Criptoactivos establecerá cambios que afectarán a los proveedores de servicios de criptoactivos buscando aportar una mayor seguridad para los usuarios, desde la apertura de cuentas a las operaciones de inversión Tras un largo proceso, Europa está preparada para lanzar la regulación MiCA (Markets in Cryptossets), que establecerá ciertas obligaciones para los proveedores de servicios de criptoactivos, conocidos como CASPs (Cripto Assets Service Providers).

Con especial énfasis en los procesos de onboarding, MiCA exige que las empresas identifiquen a sus clientes y las transacciones que realizan, en procesos que buscan luchar contra el blanqueo de capitales (AML, Anti-Money Laundering) y la financiación del terrorismo (TF, Terrorist Financing). Si todo continúa según lo acordado, MiCA estará a pleno rendimiento en 2025.

Colaboración tecnológica para la adaptación a MiCA

Para que las empresas se ajusten a la nueva norma, que trata de fomentar la innovación y las inversiones, así como apuntalar el mercado de criptoactivos, es fundamental la colaboración de empresas tecnológicas que generen confianza, expertas en protocolos KYC (Know Your Customer) y autenticación. "Para cumplir con la nueva normativa, será indispensable que los CASPs puedan recurrir a proveedores con amplia experiencia en la identificación de clientes. Solo así pueden realizar con seguridad procesos de firma digital o cumplir sus propias obligaciones de monitorización y detección de fraude",explica Elena Gil, responsable del departamento jurídico de TrustCloud, empresa especializada en video identificación y transacciones digitales seguras.

Los desafíos para los CASPs

Los criptoactivos, aprovechándose de la descentralización, aún tienen mucho margen de crecimiento. Sin embargo, MiCA supone un vuelco para un sector cuyos principios se apoyan en la autonomía de sus usuarios. A partir de su implantación, los CASPs van a ver cómo todos sus departamentos sufren cambios profundos. Por ejemplo, no se podrán dirigir campañas de publicidad a menores de edad, y estas habrán de ajustarse en todo momento a la realidad. Estarán obligados a publicar documentos donde se detalle hasta el más mínimo aspecto del proyecto criptográfico antes de ser lanzado.

En ningún caso las acciones de los proveedores tendrán como objetivo manipular el mercado o instalar tendencias. También habrán de aplicar medidas para proteger a los inversores y al mismo tiempo advertir de los riesgos de la compraventa de criptoactivos.

Mientras no existan enfoques más flexibles, todos los vértices, desde los proveedores a los gobiernos y las tecnológicas, han de conocer y adoptar con rigor los reglamentos como MiCA. La rigidez de la norma dificulta el ajuste íntegro a la misma, por lo que "nos encontramos" con un panorama en el que solo los más comprometidos con sus clientes serán capaces de destacar. Una de las vías para sobrevivir en el competitivo mercado cripto es, sin duda, establecer alianzas con empresas de soporte tecnológico punteras, que construyan procesos de video verificación muy sólidos y aporten transparencia en la apertura de cuentas.

Garantizar el cumplimiento normativo será clave para que las empresas de criptoactivos puedan seguir operando en Europa

Empresas como TrustCloud trabajan cada día para actualizar sus protocolos y desarrollar soluciones, como la vídeo identificación asistida por agentes y la vídeo identificación automatizada con Inteligencia Artificial, que garanticen el cumplimiento normativo en todo el mundo. Además, su tecnología blindada adapta distintas capas de seguridad a cada tipo de transacción. Tal y como explica Elena Gil:"la aparición de marcos como MiCA son una oportunidad para impulsar la digitalización tanto en el sector público como privado. Para empresas como TrustCloud, es imprescindible contar con los más altos estándares de seguridad y certificaciones a nivel mundial para ofrecer la mejor solución a nuestros clientes nacionales e internacionales".

A través de una arquitectura tecnológica muy sólida pero flexible al mismo tiempo, TrustCloud ofrece casos de usos adaptados a todos los sectores. Esta empresa especialista en identidad digital ofrece una solución completa y segura, con un potente sistema de video identificación en su núcleo, a los gestores de criptoactivos que quieran adoptar el proceso de onboarding de cliente o documental más cómodo y seguro del mercado, siempre manteniendo el más alto nivel de compliance.