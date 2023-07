The Benedict, uno de los brunchs de referencia en Barcelona, celebra su décimo aniversario

El brunch, esa comida completa y abundante que se sirve a media mañana, en remplazo tanto del desayuno como del almuerzo, se ha convertido en una tendencia gastronómica que cuenta con cada vez más adeptos en distintas ciudades del mundo.

A la hora de tomar un brunch en Barcelona, The Benedict Brunch Barcelona es un lugar de visita obligada. Este espacio, que es uno de los primeros locales en ofrecer esta propuesta en la Ciudad Condal, celebra ahora su décimo aniversario. Se encuentra en el barrio Gótico y se caracteriza por el encanto de su decoración vintage. El salón cuenta con sofás de estilo victoriano y detalles únicos que transportan a los visitantes a otra época.

The Benedict Brunch Barcelona ofrece uno de los mejores brunchs en Barcelona Este local abre todos los días del año, incluyendo festivos. Uno de los aspectos más señalados es la calidad de su atención al cliente.

Con respecto a la propuesta gastronómica, el brunch de The Benedict Brunch Barcelona incluye platos generosos que son preparados, entre otros ingredientes, con productos importados del Reino Unido y Estados Unidos. Además, el equipo de cocina de este local usa huevos de la cercana localidad de Calaf y frutas y verduras que provienen del mercado de La Boqueria.

Por otra parte, entre los platos más destacados de este local se encuentran los 7 tipos de Eggs Benedict que integran la carta. Tanto los Eggs Benedict Barcelona como los Eggs Benedict Riojanos son una creación propia de este local. Otra de las preparaciones destacadas de The Benedict Brunch Barcelona son los tomates verdes fritos con queso feta, guacamole y mermelada de fresa. Además, este restaurante cuenta con distintos postres caseros.

The Benedict Brunch Barcelona recibe a un público local, nacional e internacional y se ha constituido como una referencia para el turismo. Es importante señalar que los fines de semana no cogen reservas y, por más que las colas sean largas, siempre atienden a todos los clientes.

Los alimentos que no pueden faltar en un brunch Si bien existe una amplia variedad de preparaciones que se pueden realizar para integrar un brunch hay algunos elementos que, por costumbre y tradición, resultan imprescindibles. En este sentido, uno de sus platos más aplaudidos son los pancakes o tortitas americanas, que se preparan con diferentes sabores de sirope y acompañadas de fruta fresca y chocolate artesanal. Cualquiera que visite The Benedict, no puede marcharse sin probar este delicioso dulce que se ha ganado la popularidad entre los amantes del dulce en Barcelona.

Todos estos detalles hacen que, a la hora de tomar un brunch en Barcelona, The Benedict Brunch Barcelona se alce como una de las propuestas más destacadas de esta ciudad. Los interesados podrán encontrar el establecimiento en la calle Gignàs, 23, en pleno barrio Gótico.