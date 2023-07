Rikki dispone de un medidor de dedo para saber la talla antes de comprar un anillo

Uno de los aspectos más importantes a la hora de escoger un anillo es la elección de la talla adecuada. Si bien algunos diseños permiten agrandar o reducir el diámetro de una pieza con cierta facilidad, hay otros que tienen una medida fija y equivocarse de talla implica devolver el producto y esperar cierta cantidad de tiempo. Ahora bien, este tipo de molestias pueden evitarse cuando se cuenta con un método para medir el dedo correctamente.

En este sentido, la empresa Rikki dispone de un medidor de dedo que permite determinar la talla correcta antes de efectuar una compra de un anillo. De esta manera, es posible ahorrar tiempo y evitar trámites, devoluciones y esperas. En particular, esta firma se especializa en el diseño y fabricación de anillos tecnológicos que sirven para pagar, ya que se vinculan con tarjetas bancarias.

Características del dispositivo medidor de dedo de Rikki Los anillos tecnológicos que vende esta empresa se compran online. Entonces, para que sus clientes puedan medir correctamente la talla de sus dedos, esta firma ha diseñado un producto especial. Este artículo es enviado por Rikki a sus clientes antes de la confirmación del pedido para que puedan efectuar la medición y comprar un anillo de tamaño adecuado. Después, el coste de este dispositivo se descuenta del precio final del anillo.

De todas maneras, si los clientes de esta empresa no encuentran cómodo el anillo cuentan con un cambio de talla gratuito que incluye tanto el coste de transporte de devolución como el nuevo envío. A su vez, los anillos que fabrica esta empresa se vinculan con múltiples tarjetas para efectuar pagos de manera rápida y segura.

Estos productos innovadores funcionan con un chip NFC (Near Field Communication), que solo puede ser detectado por dispositivos de pago cuando se encuentran a una distancia muy corta, de 3 a 5 centímetros. De esta manera, cuando el portador del anillo se acerca al lector NFC de una terminal de pago puede completar una operación. Para ello, simplemente hay que colocar la mano de forma suave sobre el lector. Cuando la terminal de pago emite un pitido, que puede sonar en un volumen bajo, es porque la operación se ha realizado correctamente.

Tecnología no intrusiva y funcional Rikki es una fintech ubicada en Barcelona cuyo proyecto ha sido desarrollado por un equipo que ha decidido unir tecnología, diseño y usabilidad para crear un método de pago disruptivo. Estos profesionales consideran que la tecnología tiene que ser no intrusiva e invisible, pero siempre tiene que estar disponible para poder ofrecer un servicio. Siguiendo estos principios, han creado los anillos Rikki.

Con el medidor de dedo que ofrece la empresa Rikki, es posible escoger adecuadamente la talla de un anillo para ahorrar tiempo y evitar devoluciones.