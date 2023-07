Hosting TG, aspectos fundamentales a tener en cuenta al elegir un servicio de hosting

El hosting es el sistema de almacenamiento para el contenido de una web y es el que permite que la misma siempre esté disponible. En la actualidad, existe una oferta abundante de empresas que ofrecen este tipo de servicio. Sin embargo, los expertos recomiendan no apresurarse al momento de elegir un hosting.

La empresa Hosting TG señala que el mercado es muy competitivo, ya que se ofrecen precios muy bajos. No obstante, es indispensable valorar ciertos elementos antes de solo decidirse por las tarifas más económicas. En este universo de muchos oferentes, lo barato puede salir muy caro.

Qué elementos considerar al elegir un hosting Como firma especializada en el servicio de hospedaje, servidores dedicados, servidores VPS y dominios Hosting TG tiene varias consideraciones que recomienda tomar en cuenta. El CEO de la compañía, Jorge Boix, aconseja considerar en primer lugar las buenas prestaciones que se ofrecen. En este punto se incluyen aspectos como la velocidad de navegación y la seguridad.

Para ello un factor esencial es que el proveedor ofrezca un potente servidor de hosting. Boix explica que este permite el uso de aplicaciones tipo open source basadas en PHP como Prestashop, WordPress, Joomla, Magento o PhpBB. Un potente servidor hace posible el tráfico de numerosos usuarios en forma concurrente, sin que se caiga la página o se ralentice la navegación.

Un elemento esencial que no se puede excluir como parámetro para la elección es el soporte técnico. Un buen hosting debe incluir asistencia 24/7 para atender las incidencias que son inevitables en cualquier sitio web. Es un elemento importante incluso con problemas relativamente pequeños, ya que proporciona soluciones en pocos segundos, minimizando su incidencia en el tráfico de los internautas.

No olvidar el soporte adicional para las aplicaciones Otro valor agregado a la hora de elegir un buen hospedaje es la asistencia oportuna para las aplicaciones. Es recomendable que el soporte técnico no cubra solo el aspecto de alojamiento para la página. También es importante que abarque el desempeño de la aplicación que se use para hacer funcionar el sitio.

Jorge Boix fundamenta esta acotación en una explicación muy sencilla. La mayoría de los usuarios de hosting no están familiarizados con los aspectos técnicos de las aplicaciones más usadas como WordPress o PrestaShop. Un percance en ellas puede igualmente afectar el desempeño de la página y por ende su visibilidad. Por esa razón se requiere de una asistencia integral que cubra absolutamente todo.

Existen otros aspectos importantes que no se pueden excluir a la hora de elegir un hosting para una web. Boix menciona la posibilidad de incluir base de datos MySQL, espacio en el disco y una buena herramienta de administración. Finalmente, si la intención es crecer en la web, es fundamental usar un sistema de hospedaje que permita el empleo de varios dominios diferentes.