El diseño de sonrisa y la estética dental son la clave para lucir una sonrisa perfecta

Muchas personas se plantean hoy en día tener unos dientes perfectos y que, además, sean armónicos con su rostro. Afortunadamente, eso es posible gracias al diseño de sonrisa.

Un estudio pormenorizado de cada paciente, del potencial de su sonrisa y de sus rasgos faciales permite, con ortodoncia con alineadores transparentes y estética dental, conseguir naturalidad y armonía.

Ambos campos de la odontología (ortodoncia invisible y estética dental) se combinan a la perfección con un único objetivo: sacar el máximo partido a una sonrisa.

Es importante tener en cuenta que, cuando se habla de diseñar una sonrisa, se pueden usar diferentes técnicas. En primer lugar, si la alineación dentaria y/o la mordida no son correctas, se utilizará ortodoncia. En CLÍNICA CRISTINA VIYUELA + CO, la Dra. Cristina Viyuela lleva más de 20 años como ortodoncista, y más de 15 utilizando exclusivamente alineadores transparentes con la técnica Invisalign. Su experiencia diseñando la sonrisa de más de 2300 pacientes y sus más de 12 años como formadora oficial de Invisalign avalan los resultados conseguidos durante estos años.

Una vez realizada la ortodoncia, la estética dental se convierte en el complemento ideal: desde un blanqueamiento dental para aportar luminosidad, pasando por el recontorneado estético de dientes y encías para dar simetría a la sonrisa, o incluso carillas sin tallado, bien de composite o bien de porcelana, para mejorar forma y color de los dientes.

En cualquiera de los casos, en las clínicas dentales en Madrid CRISTINA VIYUELA + CO cuentan con grandes profesionales en todas las especialidades, que podrán asesorar en el diseño de sonrisa.

Cómo es el proceso para diseñar una sonrisa El proceso de diseño de sonrisa comienza con una consulta con un odontólogo experto. Durante la misma, el especialista evaluará la estructura dental y facial del paciente, discutirá sus objetivos estéticos y determinará las opciones de tratamiento más adecuadas para su caso concreto.

Una vez establecido el plan de tratamiento, se llevan a cabo diferentes procedimientos según las necesidades específicas del paciente.

Si el paciente necesita ortodoncia, este será el primer paso. En clínica dental CRISTINA VIYUELA utilizan alineadores transparentes y removibles para alinear los dientes y mejorar la mordida. La ortodoncia invisible con la técnica Invisalign es efectiva solo si el diseño 3D del tratamiento es realizado por un ortodoncista experto en la técnica. Cuanta más experiencia tenga el ortodoncista, mejor será el resultado y en menos tiempo se conseguirá. Hay que añadir además el gusto estético del profesional en la terminación del caso. La ortodoncia es la arquitectura de la sonrisa. Unos dientes bien alineados son los cimientos perfectos para posteriores tratamientos de estética dental.

Una vez finalizada la ortodoncia, el siguiente paso es comenzar con la estética dental. Lo más sencillo es realizar un blanqueamiento. Si el paciente está conforme con la forma de sus dientes, el blanqueamiento es perfecto para aportar luminosidad sin que se note.

Si se quiere un paso más, el recontorneado de encías (con gingivectomías o alargamientos coronarios) permite igualar los márgenes gingivales para proporcionar simetría a la sonrisa. Por otro lado, el recontorneado estético de dientes permite igualar los bordes de los mismos y redondearlos. Por último, las carillas dentales permiten cambiar la forma de los dientes o su color, en casos en los que el blanqueamiento no resulta tan efectivo como se desea.

Las carillas dentales son finas láminas de porcelana o composite que se colocan sobre las piezas dentales propias. Es un tratamiento muy demandado por los pacientes. Y es que se puede apelar a ellas para modificar el color de las piezas dentales, pero también su forma, por lo que son grandes aliadas para decir adiós a los dientes amarillos, irregulares y desgastados.

CLÍNICA CRISTINA VIYUELA se especializa en ortodoncia invisible y estética dental.

Además de la ortodoncia invisible, uno de los servicios más destacados de la clínica es la confección de carillas dentales, creadas siguiendo la filosofía de la odontología no invasiva. Estas carillas tienen una particularidad muy ventajosa, pues no requieren tallado dental previo para su colocación, con lo que preservan la estructura de los dientes.

La clínica ofrece diferentes tipos de carillas, adaptadas a las necesidades de cada paciente.

Las carillas de porcelana ultrafinas y ultrarresistentes se colocan sobre los dientes como una lentilla, sin requerir tallado previo. Proporcionan una sonrisa luminosa, radiante y natural.

Las carillas de composite son otra muy buena opción. Se utiliza un material de última generación que se modela directamente sobre el diente para lograr la forma y el color deseados.

La elección de uno u otro tipo de carillas dependerá de varios factores (edad del paciente, hábitos alimenticios, durabilidad…). Los expertos en estética dental indicarán qué tipo de carillas es más favorable para cada paciente.

CLÍNICA CRISTINA VIYUELA + CO también ha desarrollado una técnica exclusiva y patentada por la Dra. Cristina Viyuela, llamada "baño de esmalte", que consiste en la aplicación de una fina capa de resina líquida sobre el esmalte de los dientes inferiores. Esta técnica se utiliza para igualar el color de los dientes en la arcada inferior cuando se colocan carillas dentales en la arcada superior.

