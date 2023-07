Hampa Studio se encarga de producir TV Series de animación

Prácticamente, ninguna persona en el mundo ignora quién es el personaje de ‘Popeye The Saylor’, o Popeye El Marino en español. El eterno enamorado de Oliva Olivo surgió en 1929 y unos años después la Cámara de Productores de Espinacas de Estados Unidos lo reclutó.

El objetivo era incrementar el consumo de este producto y se logró, ya que la demanda subió 33 %.

La ingesta de las latas de hoja verde que Popeye hacía en sus series de animación para vencer a Brutus lo convirtió en el primer branded content de la historia. Una fórmula que hoy sigue siendo efectiva.

Series de animación como estrategia de branded content El uso de series de animación como branded content es una de las razones por las que este tipo de audiovisuales ha ganado mucho terreno. En España, una de las compañías más importantes en este campo es Hampa Studio, una empresa nacida en 1997. Aunque realizan películas y series de animación para televisión y plataformas de streaming, su fuerza principal son estos productos corporativos.

Además, sostienen que la demanda de series animadas o contenidos con cartoons en el marketing se debe a su alta efectividad para vender un mensaje. Esto no solo ocurre por los personajes, sino también por el formato. El branded content llama 22 veces más la atención que la publicidad tradicional.

Para atender todo tipo de requerimientos, Hampa Studio se ha esforzado en levantar toda una infraestructura profesional. Asimismo, cuentan con departamentos y personal especializado en las áreas de guion, storyboard, layout, animación, iluminación, compositing, edición, formatos, doblaje y audio.

La firma puede recibir un briefing del cliente y encargarse de todo el proceso hasta entregar el producto final.

Una poderosa herramienta de branded content Los expertos de Hampa Studio sostienen que las series animadas constituyen una poderosa herramienta de branded content por sus ventajas. En primer lugar, con la animación no existen límites creativos para contar una historia o inventar personajes. Por otro lado, con esta herramienta se puede convertir la marca en una licencia y franquicia de éxito mundial.

Esto puede significar la posibilidad de crear una línea de negocio lucrativo, como han hecho marcas como Lego, o Barbie de Mattel. Pero, lo principal, asegura esta productora especializada, es el grado de conexión que se logra con la audiencia, a través de personajes cercanos y originales. Esto repercute en mayor fidelización de la marca y la generación de una comunidad con la cual interactuar.

El impresionante portfolio de Hampa Studio Cuando las marcas, empresas o agencias de marketing en España necesitan un contenido animado de branded content es imposible que no piensen en Hampa Studio.

La firma ha cimentado su reputación con trabajos como Cry Babes (Bebés Llorones), BFF (Best Friend Forever), Vip Pets, Metazells, My Talking Tom, etc. También han trabajado en licencias tan conocidas como Star Trek y Transformers. Finalmente, destacan que sus trabajos, películas y series han sido premiados en múltiples ocasiones.