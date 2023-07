CLÍNICA CRISTINA VIYUELA + CO brinda el tratamiento de Invisalign First, ideal para niños en edad de desarrollo

La salud dental representa una parte crucial de la salud de las personas, por lo que es importante llevar a cabo un buen cuidado de la misma desde temprana edad.

Tratar las maloclusiones en edad de crecimiento permitirá a los maxilares desarrollarse correctamente. De este modo, se evita tener que realizar tratamientos más complejos en el futuro (extracciones, cirugías maxilofaciales…). Si los dientes tienen espacio suficiente para colocarse, se evitan maloclusiones más complejas en la edad adulta.

Por otro lado, los tratamientos de ortodoncia infantil van más rápido y estos poseen una mayor facilidad para adaptarse, lo cual es positivo para lograr buenos resultados.

En CLÍNICA CRISTINA VIYUELA + CO, se ofrece el tratamiento de Invisalign First para niños en edad de crecimiento con dentición mixta. Se trata de una ortodoncia invisible de primera fase con alineadores transparentes y removibles, que sustituyen a los tradicionales aparatos de ortopedia fabricados con resina y metal. Se puede realizar esta primera fase de ortopedia con alineadores transparentes, moldeando los huesos maxilares durante su crecimiento al mismo tiempo que alineamos los dientes que van saliendo. Posteriormente, es posible que el niño necesite una segunda fase de ortodoncia, cuando ya tiene toda la dentición definitiva. Antes, esta segunda fase de alineación dentaria se realizaba con brackets. Ahora, se puede utilizar también ortodoncia con alineadores transparentes y removibles de Invisalign.

Una clínica equipada con tecnología de vanguardia CLÍNICA DENTAL CRISTINA VIYUELA + CO se encuentra ubicada en la ciudad de Madrid, y está especializada en ortodoncia invisible y estética dental, técnicas en las que la Dra. Cristina Viyuela es una reconocida referente desde hace más de 20 años, con más de 2000 casos tratados con éxito. Cuentan también con excelentes profesionales en el resto de especialidades: cirugía, periodoncia, odontología conservadora, odontopediatría y endodoncia. Gracias a que poseen tecnología avanzada de última generación, en esta clínica pueden brindar diagnósticos precisos, seguros y eficaces para sus pacientes, además de realizar la planificación de los tratamientos de manera óptima gracias a su Software 3D.

Algunas de las herramientas con las que cuentan son escáner intraoral 3D iTero, TAC + RX panorámico y lateral de cráneo y radiovisiografía digital. Otra de las características que destacan a CLÍNICA CRISTINA VIYUELA + CO es su equipo humano: profesionales unidos por una misma filosofía en miras a la excelencia, con el objetivo de diseñar sonrisas para mejorar la vida de sus pacientes, siempre prestando atención a los detalles.

Los beneficios de Invisalign First en CLÍNICA CRISTINA VIYUELA + CO Invisalign First es un tratamiento de ortodoncia invisible creado para niños con dentición mixta a partir de los seis años. El ortodoncista realiza un diseño 3D del tratamiento, que se traduce en una serie de alineadores transparentes y removibles que guían a los dientes hacia su posición correcta, o bien mantienen el espacio para permitir la erupción de los dientes definitivos. Esto es posible gracias a la destreza de los ortodoncistas que diseñan el tratamiento y a la avanzada tecnología del Software 3D. Para la fabricación de los alineadores se utiliza plástico Smart-Track de última generación, que permitirá corregir con precisión y seguridad la sonrisa de los más pequeños.

Una de las principales ventajas de este tratamiento, además de su efectividad, es la comodidad y facilidad para llevarlo, ya que no será necesario que los niños cambien su estilo de vida: podrán comer de todo, practicar cualquier tipo de deporte o tocar instrumentos de viento y no tendrán dificultades en el habla. Los alineadores transparentes y removibles no provocan llagas, roces o molestias. Tampoco hay urgencias (brackets caídos, hierros doblados…)

Además, ayuda a mantener buenos hábitos de higiene oral para los más pequeños.

Los testimonios de los pacientes de CLÍNICA CRISTINA VIYUELA + CO coinciden en la habilidad de sus profesionales para brindar un trato cercano y resultados efectivos, pudiendo enfrentar retos y trabajos de gran complejidad de manera exitosa.

Se destaca la versatilidad de este equipo para llevar a cabo tratamientos desde estéticos hasta quirúrgicos, que permiten a sus pacientes obtener los resultados necesarios para mejorar su salud dental y sacar el máximo partido a su sonrisa, de forma natural e integrada con sus rasgos faciales.

Gracias a su especialización en tratamientos de ortodoncia invisible, tanto para adultos como para niños, la clínica dental en Madrid CRISTINA VIYUELA + CO destaca como una excelente opción a la hora de mejorar la sonrisa de los más pequeños.