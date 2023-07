Soluciones acústicas de la mano de Belios

En la actualidad, los espacios con confort acústico se han convertido en un elemento cada vez más valioso, tanto a nivel laboral como doméstico. Según las actividades que se vayan a realizar en ellos, cada espacio requiere de una solución acústica específica, la cual puede determinarse con la ayuda de profesionales especializados en ingeniería acústica.

En este contexto, la ingeniería acústica se encarga de estudiar la naturaleza de los espacios, definir las necesidades que puedan tener los usuarios que vivan o trabajen en ellos y finalmente aportar soluciones que ayuden a obtener el confort acústico deseado, específico para la actividad que se desarrolle en dicho espacio. Esto es aplicable tanto en exteriores como en interiores, con la diferencia que supone la propagación de sonido en un recinto o al aire libre.

Este tipo de diseño con base en necesidades se realiza a través del desarrollo de estudios o proyectos específicos, donde se evalúa a nivel teórico el funcionamiento previsto de la actividad, sus focos sonoros, los espacios ajenos que tendrá colindantes, por si resulta necesario protegerse de los mismos, así como los elementos constructivos que integran los paramentos del recinto, para finalmente proponer medidas correctoras o soluciones específicas en cada uno de los aspectos mencionados.

En ese sentido, Belios se ha distinguido por contar con un equipo de especialistas en ingeniería acústica con amplia experiencia en el sector. Esta empresa ofrece asesoramiento especializado a administraciones públicas, estudios de arquitectura, constructoras y promotoras, industrias, infraestructuras, restauración, academias, comercios u oficinas, con el fin de aportar los elementos clave que ayuden a desarrollar espacios más confortables acústicamente y que todas aquellas actividades a las que se le requiera un cumplimiento normativo de índole acústica, puedan tener soluciones y garantías que permitan acometer este cumplimiento.

¿En qué consiste la ingeniería acústica? En líneas generales, se trata de la rama de la ingeniería dedicada a mejorar el rendimiento acústico de los espacios. Esto último utilizando técnicas de absorción, dispersión o refracción del sonido. También permite la disminución del ruido ambiental y ayuda a maximizar la calidad del sonido en un entorno.

Los profesionales en ingeniería acústica se encargan de elaborar estudios de ruido, para predecir y analizar las emisiones acústicas tanto actuales como futuras en un espacio o edificación. Asimismo, pueden llevar a cabo mediciones acústicas in situ y brindar asistencia técnica en distintas obras, con el fin de asegurar el cumplimiento de los límites admisibles de ruido y los valores de aislamiento acústico aplicables en cada caso.

Los expertos en esta área trabajan generalmente como apoyo de arquitectos, ingenieros y promotores para asegurar la habitabilidad de los espacios construidos, así como en otras áreas donde la acústica resulta fundamental.

Los estudios acústicos que se proporcionan para acometer el cumplimiento normativo específico para cada tipo de actividad o edificio, cuentan con los contenidos mínimos previstos en la normativa que resulte de aplicación.

Además de estos estudios acústicos, la mayoría de actividades y edificaciones que se terminan y ponen en marcha requieren de mediciones y certificaciones acústicas in situ, que permitan comprobar que lo que se definió en el estudio se ha llevado a cabo y que, en consecuencia, la actividad o edificación cumple con la normativa aplicable en materia de acústica.

Profesionales en ingeniería acústica en España Uno de los servicios más destacados de Belios es el de ingeniería acústica. En este ámbito, el equipo de expertos brinda a sus clientes soporte técnico tanto en la fase de estudio y diseño inicial, hasta la certificación acústica final.

Esta empresa dispone de instrumentación de medida para aislamientos acústicos y niveles de ruido, así como software de predicción acústica para la elaboración de estudios de acondicionamiento acústico, de propagación de ruido en campo libre (ruido exterior), con los cuales pueden atender los requerimientos de toda clase de proyectos y estudios.

Otro aspecto distintivo de esta compañía es la capacidad de adaptarse a las necesidades de sus clientes, ofreciendo desde servicios de consultoría acústica de principio a fin de la vida de un proyecto, todo ello de la mano de profesionales de la ingeniería acústica con más de 15 años de experiencia en el sector.

Los profesionales además proporcionan asistencia técnica y asesoramiento en la evaluación, definición y ejecución de medidas correctoras orientadas a solucionar problemas de ruido. Asimismo, se encuentran capacitados para llevar a cabo mediciones y certificaciones acústicas utilizando equipos homologados y de última tecnología.

Todos estos aspectos han convertido a Belios en una de las principales referencias en la industria de la ingeniería acústica en el territorio español y, en especial, en Andalucía donde gozan de un gran prestigio. Un ejemplo de un estudio acústico reciente del equipo de ingenieros de Belios es la entrega, siempre dentro de los plazos previstos por el cliente, de la justificación CTB DB-HR de un proyecto de rehabilitación de un importante edificio de Granada para su transformación en un hotel de 5 estrellas. Dicho estudio acústico es el resultado de un asesoramiento realizado no solo como justificación del CTE DB-HR, también se aportan detalles constructivos y soluciones adaptadas a un tipo de proyecto tan complejo como es una rehabilitación, lo cual no impide disponer de un confort acústico de calidad.