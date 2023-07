Transferencia "solidaria" de tecnología en IA para facilitar la labor de los Técnicos Tributarios

Los miembros de la Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears (APttCB) van a poder recurrir a la Inteligencia Artificial (IA). Se trata de trabajar de forma mucho más rápida y eficaz con el uso del dictado de actas y documentos legales, la traducción automática de los mismos y la transcripción instantánea de audios y vídeos, entre otras muchas cosas Gracias al acuerdo de colaboración alcanzado con la consultora SpeechWare de Bruselas, la APttCB se ha adherido al proyecto "Solidaridad y Tecnología para los Técnicos Tributarios (Sol-y-Tec)" que facilitará a los despachos profesionales el acceso a la tecnología de DigaLaw X, homologada por el Ministerio de Justicia.

La IA Generativa está teniendo un gran impacto en todas las profesiones intelectuales. Hasta el extremo de cambiar el ejercicio de muchas de ellas. Escritores, traductores, guionistas, creativos de arte o diseño, especialistas en marketing, están sintiendo ya los efectos.

Con Sol-y-Tec se persigue que los Técnicos Tributarios conozcan mejor, se familiaricen y usen a fondo las posibilidades que brinda la IA en su trabajo cotidiano. Se trata pues de difundir, educar, incorporar y usar tecnología puntera sin esfuerzo, riesgos o costes innecesarios para conseguir mucha más productividad, flexibilidad laboral y ahorro de tiempo.

Tecnología puntera de DigaLaw X

El Ministerio de Justicia ha licenciado oficialmente la tecnología de IA desarrollada por SpeechWare para sus jueces, magistrados y fiscales, tras la correspondiente licitación pública.

DigaLaw Xes un sistema muy preciso de reconocimiento de voz y traducción automática del dictado o texto a cualquier lengua, incluyendo el catalán, con Inteligencia Artificial. De hecho es el único sistema que traduce instantáneamente las frases que se dictan en español al catalán y realiza la traducción automática, de un documento o texto completo en pantalla, con una orden de voz por ejemplo "traducir al catalán".

Además, es el único del mercado que transcribe automáticamente notas de voz encriptadas de WhatsApp y vídeos del móvil en un PC. También, ofrece acceso opcional por voz al conocido ChatGPT® para la generación automática de texto no confidencial y otras muchas prestaciones.

Con un 99% de precisión media, la transcripción del dictado con un buen micrófono es igual o superior a la de un mecanógrafo profesional.

Beneficios del acuerdo

Joan Torres Torres, presidente de la APttCB y Jesús María Boccio, jurista-tecnólogo CEO de SpeechWare, han ratificado el convenio de adhesión a Sol-y-Tec. Mediante el mismo, se prevé la celebración de varios eventos de formación en línea con la cesión de licencias en prueba del sistema a los asistentes.

APttCB se adhiere y apoya este proyecto ante el gran reto que supone la digitalización y la IA para la profesión. La intención es facilitar una rápida adaptación a todos los asociados interesados en trabajar con la IA. Joan Torres Torres confirma que "en la APttCB mostramos nuestra gran satisfacción por la firma de este acuerdo que acerca la inteligencia artificial a los despachos profesionales de nuestros asociados, con la firme intención de promover la transformación digital de los Técnicos Tributarios, convirtiéndose en un colectivo puntero en esta materia".

Por su parte, el jurista-tecnólogo y CEO de SpeechWare, Jesús María Boccio, destaca que: "cualquier persona es capaz de hablar 4 o 5 veces más rápido que mecanografiar. No existe pues medida más radical y revolucionaria para agilizar el trabajo cotidiano que invitar a los Técnicos Tributarios a dictar todos sus informes, documentos y emails con DigaLaw X. Y eso, sin olvidar la posibilidad de traducir simultáneamente el dictado a cualquier otra lengua, incluyendo catalán, gallego, euskera, etc. o transcribir automáticamente notas de voz de WhatsApp o vídeos grabados con el móvil en un PC, que también ofrece el sistema donado".

Con este acuerdo, el CEO de SpeechWare invita a los asociados de APttCB a: "probar con gran entusiasmo, sin costes ni riesgos, su tecnología de IA, que es además muy divertida y estimulante".